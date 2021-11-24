Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области, Светлана Клименок

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначена Светлана Клименок.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 24 ноября 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Светлана Клименок руководила отделом отдела проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ министерства общественной безопасности области.

Напомним, руководит министерством 55-летняя Светлана Костина. Первый заместитель министра - 64-летний генерал полиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Гусак (работает с октября 2021 года, освободив места зама). Заместитель министра – 60-летний полковник внутренней службы Валерий Устинов (с февраля 2018 года).