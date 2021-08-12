Новое назначение в правительстве Челябинской области

Заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначена 55-летняя Светлана Костина.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Светлана Костина приступит к исполнению обязанностей министра с 23 августа 2021 года.

Напомним, в апреле 2020 года занимавший пост министра общественной безопасности (в статусе вице-губернатора) Олег Климов ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста работы на госслужбе. Тогда Светлана Костина, работавшая первым замом министра, была назначена исполняющим обязанности руководителя ведомства и трудилась в должности и.о. более года.

СПРАВКА

Светлана Юрьевна Костина родилась 23 сентября 1966 в городе Куса Челябинской области.

В 1988 году окончила с отличием Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов». В 1999 году, также с отличием, - Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление.

Свой трудовой путь начала в 1988 году в должности инженера в Челябинском политехническом институте им. Ленинского комсомола. С 1992 году перешла в Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий Челябинской области, который в 2004 году был преобразован в министерство по радиационной и экологической безопасности, где проработала до 2010 года. В 2010 году перешла в Главное управление МЧС России по Челябинской области на должность заместителя руководителя.

Со второго февраля 2014 года - замминистра, начальник управления радиационной безопасности министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

В ноябре 2016 года была назначена первым заместителем министра общественной безопасности региона, с первого мая 2020 года – исполняющим обязанности министра общественной безопасности области, с 23 августа 2021 года – министр.