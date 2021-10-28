28.10.2021
В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов
28.10.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
28.10.2021
Инсульт: обезвредить за четыре часа
28.10.2021
Власти Верхнеуральска с помощью приставов победили бизнес-леди, тормозившей реконструкцию школьного стадиона
28.10.2021
Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей
28.10.2021
В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб
Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области
06.03.2017
В колонии №5 Челябинской области открылось общежитие нового типа
16.12.2016
В Челябинской области остается актуальной проблема незаконного оборота промышленной продукции
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021