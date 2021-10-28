Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области

Первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен 64-летний генерал полиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Гусак.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время Владимир Алексеевич занимает пост заместителя министра общественной безопасности области. К новым обязанностям он приступит с восьмого ноября 2021 года.

Напомним, Владимир Гусак в свое время возглавлял Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области, которое было ликвидировано. Взамен упраздненного ГУ в сентябре 2016 года было создано министерство общественной безопасности региона.

Справка

Владимир Алексеевич Гусак родился 15 сентября 1957 года в городе Троицке, Челябинской области.

В 1979 году окончил Свердловский юридический институт, затем в 1987 году - академию управления МВД СССР и адъюнктуру академии МВД.

В правоохранительных органах начал работу в 1979 году с должности следователя Троицкого ГОВД. Работал в уголовном розыске Троицка и Златоуста, в управлении по борьбе с организованной преступностью в региональном полицейском главке, возглавлял Тракторозаводское РУВД Челябинска, руководил уголовным розыском в ГУВД области. Награжден именным оружием.

В 2011 году перевелся на работу в Москву. 16 декабря 2014 года Владимир Гусак назначен начальником главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами региона.

В ноябре 2016 года занял пост заместителя министра общественной безопасности Челябинской области. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области. С 21 сентября 2019 года назначен заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области.