Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области установят 900 фандоматов

В Челябинской области уже в конце текущего года могут появиться фандоматы - умные автоматы по сбору тары, способные самостоятельно и крышку у бутылки открутить, и этикетку срезать.

О проекте по внедрению системы фандоматов на Южном Урале сегодня, 18-го мая, в ходе пресс-конференции на онлайн-площадке «КП-Челябинск» рассказал генеральный директор ООО «Центр коммунального сервиса» Захид Камилов.

По его словам, один такой автомат может вмещать от ста до трехсот пластиковых бутылок (в зависимости от вида аппарата).

В Челябинской области планируется установить 900 фандоматов: 600 в Челябинске и 300 – в Магнитогорске. В приоритете – крупные торговые сети, высшие учебные заведения, парки и скверы. Часть фандоматов поставят на прямо на контейнерных площадках.

Как подчеркнул Захид Камилов, аппараты по сбору тары нужно расставлять там, где сосредоточены максимальные потоки людей.

За каждую отправленную в умный автомат бутылку, по его словам, южноуральцев будет ждать символическое вознаграждение. Пока речь идет о рубле за одну единицу тары. В будущем сумма поощрения может увеличиться.

В Европе, где фандоматы уже вовсю принимают пластик, алюминий и стекло, кроме денежного вознаграждения ответственных граждан поощряют также скидочными купонами. На Южном Урале о такой форме вознаграждения речи пока не ведется.

Захид Камилов отметил, что данный проект, разработанный на федеральном уровне, очень интересный и сложный в реализации. Идею установки фандоматов на Южном Урале поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и региональный оператор – Центр коммунального сервиса.

Стоимость проекта - немаленькая: почти 800 миллионов рублей. Основные средства на его реализацию будут выделены из федерального бюджета. Кроме федеральных, предусмотрены и региональные субсидии. Также будут вложены средства публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) и регионального инвестора – Центра коммунального сервиса.

Установка фандоматов на территории Челябинской области будет производиться в рамках соглашения, заключенного между ППК РЭО, регионом и Центром коммунального сервиса. В настоящее время проект находится на стадии подписания дорожной карты.

Как сообщил Захид Камилов, идеальные сроки для начала реализации проекта - четвертый квартал текущего года. Однако, отметил он, старт установке аппаратов по сбору пластиковых, стеклянных бутылок и алюминиевых банок на Южном Урале, скорее всего, будет дан в первом квартале 2022-го.

Как и какую тару будут принимать фандоматы, жителям региона подскажут информационные табло на аппаратах.

Захид Камилов подчеркнул, что главной целью проекта является сокращение негативного влияния на природу за счет сокращения объемов твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение.

Согласно федеральной программе «Экология», доля ТКО, направляемых на обработку (сортировку), к 2030-му году должна достичь ста процентов. Доля захоронения отходов при этом должна достичь показателя в 50 процентов. Фандоматы помогут в реализации этих по-настоящему важных целей.

На улучшение экологической обстановки в Челябинской области направлена и внедряемая в настоящее время система раздельного сбора мусора. Флагман этого направления – Южноуральск, где свыше 90 процентов контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. Система раздельного сбора мусора реализуется в данном муниципалитете с 2019-го года. Сначала не все шло гладко, однако сегодня Южноуральск демонстрирует хорошие показатели сбора вторсырья.

В текущем году Центр коммунального сервиса внедрил раздельный сбор ТКО и в Копейске. В настоящее время контейнеры для вторичного сырья установлены на 60-ти контейнерных площадках.

В Челябинске такие баки установлены пока в двух микрорайонах: «Парковый-2» и «Академ Риверсайд». Поставил контейнеры для сбора вторсырья регоператор и в челябинском поселке Шершни.

В 2021-м году при поддержке ООО «Центр коммунального сервиса» в Карабаше установили сетчатые накопители для сбора макулатуры. Проект, реализуемый по инициативе администрации муниципалитета, воплощает в жизнь подрядчик ЦКС по вывозу твердых коммунальных отходов – компания «ЭкоСтар».

Организован сбор макулатуры в отдельные емкости и в Златоусте. Это также совместная работа властей с регоператором.

Как рассказал Захид Камилов, в настоящее время находится на стадии проектирования и согласования проект организации современного производства по переработке вторичного сырья на территории Миасса, реализация которого станет возможной после заключения соответствующего концессионного соглашения.

Появление собственного мусороперерабатывающего производства в Миассе позволит сократить транспортные плечи. Вторсырье можно будет перерабатывать в черте города, на площадке неподалеку от Васильевской свалки), а не вывозить на полигон ТБО в Полетаево. Таким образом, станет возможным внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках Миасса, где в будущем планируется установка отдельных баков для вторсырья.

По словам Захида Камилова, Центр коммунального сервиса продолжит установку и новых контейнеров для мусора на территории региона. Он рассказал, что в прошлом и в текущем годах ЦКС закупил в общей сложности две тысячи 300 накопителей для ТКО (на эти цели в тарифе на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами заложен один процент).

Захид Камилов отметил, что данных средств, конечно, не хватит, чтобы полностью закрыть существующие потребности Челябинской области в контейнерах - проблему нехватки мусорных баков необходимо решать общими силами: совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, также ответственными за содержание контейнерных площадок.

В частном секторе, пояснил Захид Камилов, данный вопрос относится к полномочиям органов местного самоуправления, которые приобретают баки на собственные средства, а также за счет субсидий, направляемых в муниципалитеты из региональной казны.

Гендиректор ООО «ЦКС» напомнил, что экологичным может быть и подход к платежам за коммуналку: южноуральцы могут отказаться от бумажных квитанций и получать «платежки» по «электронке». К слову, все больше жителей Челябинской области сегодня выбирает электронную оплату коммунальных услуг, что связано в том числе с пандемией коронавируса: чтобы не рисковать своим здоровьем и соблюдать установленные меры санитарной безопасности, южноуральцы стали все чаще пользоваться возможностями онлайн-платформ.

Однако не в одной пандемии дело. Количество мусора год от года растет (что связано с увеличением объемов производства различных упаковок), и люди начинают отчетливо понимать, что природу нужно беречь, производя меньше отходов.

Польза от сокращения количества бумаги на производство квитанций очевидна и ощутима: для печати, например, двух миллионов бланков, необходимых для оплаты коммунальных услуг в зоне действия Центра коммунального сервиса, уничтожается более сотни крупных деревьев.

Руководство и сотрудники ЦКС охотно поддерживают различные экологические инициативы и тенденции - все южноуральцы, желающие отказаться от бумажных счетов получили такую возможность.

Для того чтобы счета за коммуналку приходили на электронную почту, нужно написать соответствующее заявление и в письменном виде отказаться от доставки бумажных платежек. Это можно сделать как через офисы ЦКС (с их адресами можно ознакомиться на официальном сайте компании), так и через офисы биллинговых компаний.

Подробную инструкцию можно найти здесь.