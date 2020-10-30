Новогодние мечты детей Челябинской области исполнят снеговики-добряки

В Челябинской области третьего ноября стартует вторая ежегодная акция «Снеговики-добряки», которая проходит под эгидой регионального уполномоченного по правам ребенка.

Как отмечают организаторы, в 2020-м году снежный ком добра станет еще больше: если в 2019-м участники исполнили новогодние мечты ста южноуральских детей, то на этот раз планируется собрать не меньше пятисот писем Деду Морозу от ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Письма зимнему волшебнику собирают детский обмудсмен Челябинской области Евгения Майорова и благотворительные некоммерческие организации региона. На сегодняшний день к акции присоединились 14 НКО из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Снежинска.

Некоторые детские мечты уже опубликованы на сайте акции «Снеговики-добряки». Большинство историй похожи на настоящий блокбастер – настолько серьезны испытания, выпавшие на долю маленьких южноуральцев.

Владу Басову из Златоуста восемь лет. Влад не умел сидеть, когда его ровесники уже ходили. Каждый день был пропитан такой отчаянной болью, что элементарное движение требовало усилий воли. Регулярные занятия, боль, поддержка мамы - и так каждый день.

Когда Влад впервые встал, стало ясно – мальчишку уже не остановить. Паралич сковал его тело, но не дух. Сейчас Влад учится ходить без поддержки мамы, а когда падает, предупреждает: «Я сам встану»! И встает.

У Влада есть мечта под стать характеру – велосипед, который точно нужно освоить, несмотря ни на что. И ружье - потому что как ни крути, он главный мужчина в семье.

Также дети просят подарить портрет от настоящего художника, гитару, слинг для куклы, смартфон и другие гаджеты (они особенно нужны тем ребятам, кто подолгу находится в больнице).

«Дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации – уже супергерои, потому что тяжелые испытания изначально не по плечу маленькому человечку. Но он терпит страдания, превозмогает и побеждает. Мы хотим этой акцией сказать каждому из них: ты, правда, герой, ты можешь всё. Весь мой опыт работы с детьми показывает: мощные позитивные эмоции творят чудеса и иногда помогают в прямом смысле встать на ноги. Чтобы исполнить мечту ребенка, необязательно быть олигархом или чиновником, достаточно быть человеком и любить детей. Данная акция направлена на то, чтобы сплотить южноуральцев в этом добром порыве», - рассказала Евгения Майорова.

Организаторы приглашают коммерческие и муниципальные предприятия, организации, объединения, в которых работают неравнодушные люди, устроить в регионе предновогоднюю «эпидемию» добра.