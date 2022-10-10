10.10.2022
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
10.10.2022
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
10.10.2022
ММК: время новых решений
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
10.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»
Новые адресные таблички в Челябинске появятся на гостевых маршрутах
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022