Новые адресные таблички в Челябинске появятся на гостевых маршрутах

Новенькие адресные таблички появятся в Челябинске. Приоритет чиновники отдали гостевым маршрутам.

Об этом заместитель главы города Александр Астахов сказал сегодня, десятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Он отметил, что сначала будет проведена замена адресных табличек на гостевых маршрутах.

Не разобрать номер дома или название улицы – плохо читаемые таблички на домах есть практически в каждом районе Челябинска. Напомним, еще в 2019 году комитет градостроительства и архитектуры города Челябинска заявил о том, что разработает типовые макеты адресных табличек. Такую инициативу поддержали жители, приняв участие в опросе на портале электронных голосований «Активный житель74».

