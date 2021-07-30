Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области

В Челябинской области с первого по 27 августа пройдет фестиваль граффити «Наш MURAL». Для создания рисунков на стенах домов в столицу Южного Урала приедут 13 художников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице ВКонтакте напомнил, что прошлым летом прошло голосование за то, чтобы в Челябинске появились огромные изображения на стенах зданий.

«Тогда 11 муралов украсили город. Появились современные арт-объекты и в других городах области. Выглядят они ярко и современно, радуют всех нас», - написал Алексей Текслер.

В этом году фестиваль пройдет в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Троицке, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, Кизиле, Катав-Ивановске и Агаповке.

Как уточнили в управлении молодежной политики области, в этом году всего поступило 48 заявок, а в шортлист попало 22 райдера. Каждый из 13 приехавших в Челябинск художников изобразит на фасаде уникальный эскиз, который приготовит специально на фестиваль, а жители городов увидят уже готовые работы.

В во всех 13 муниципалитетах организуют конкурсы в социальных сетях, творческие встречи, лекции и мастер-классы.

«Это будет настоящая галерея под открытым небом. Художники уже начинают работу, ждем с нетерпением!», - добавил глава региона.