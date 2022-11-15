Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»

С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина.

«Единая Россия» всегда исходила из того, что главный капитал, который накоплен партией, это внимание людей, неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны. Это проявлялось в разный период и в разных ситуациях, и, конечно, сейчас, в сложнейший период в жизни нашей страны. Поэтому максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Ещё в марте по инициативе партии участников СВО наделили статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на них меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этим же статусом наделят добровольцев-участников СВО: в третьем чтении принят соответствующий законопроект, среди авторов которого секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его однопартийцы.

Ещё один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на определенных должностях.

Помимо этого, партия предложила Правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от их места жительства. В письме, которое Андрей Турчак направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, предлагается назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев (3 ноября Владимир Путин подписал Указ об этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.

«За восемь месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно. Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств — значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

В федеральный перечень льгот «Единая Россия» также предлагает внести бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий; право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО, на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших; право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нём появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Кроме того, служба в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию. Периоды участия в СВО будут засчитываться и в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. А при определении размеров пенсии удвоится индивидуальный пенсионный коэффициент.

Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. А в случае, если они являются единственными владельцами предприятия (таких субъектов в стране насчитывается около 800 тысяч), получать «кредитные каникулы».

Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей — пособий беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением первого или второго ребёнка и социального контракта.

В регионах по инициативе депутатов партии дополнительно принимаются иные меры поддержки — широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, компенсация расходов на детские сады, транспортные и налоговые льготы.

Так в Челябинской области принят широкий комплекс мер поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь семей с детьми включает и компенсацию расходов на детские сады, и обучение в колледжах, питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам регулярных встреч с мобилизованными в местах боевого слаживания, общения с женами и матерями призванных южноуральцев принял решение о новых дополнительных мерах социальной поддержки.

«Единовременная выплата в 50 тысяч рублей на каждого мобилизованного. Она будет распространяться на всех, кто был призван (в том числе добровольно) после объявления частичной мобилизации. Бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан. Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан. Новые меры поддержки вводятся в дополнение к ранее принятым. Все прежние решения, в том числе выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных, продолжают действовать», - отметил Алексей Текслер.

Семьи южноуральских мобилизованных могут также получить выплату на внутридомовое газовое оборудование и его установку. Максимальный размер ее увеличен для них со 100 до 200 тысяч рублей. А пожилым родственникам мобилизованных, имеющим инвалидность I и II групп, будут оказываться бесплатные социальные услуги на дому, и этой возможностью уже воспользовались несколько десятков семей.

Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения #МыВместе. Всего в этой работе сейчас задействованы около пяти тысяч волонтёров «Единой России».

Работа партии по поддержке военнослужащих, занятых СВО, будет продолжена. В частности, в Госдуму внесен законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Инициатива уже получила поддержку профильного комитета Госдумы.