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Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»

Продолжает расширяться перечень федеральных и региональных льгот военнослужащих, добровольцев и их семей

С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина.

«Единая Россия» всегда исходила из того, что главный капитал, который накоплен партией, это внимание людей, неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны. Это проявлялось в разный период и в разных ситуациях, и, конечно, сейчас, в сложнейший период в жизни нашей страны. Поэтому максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Ещё в марте по инициативе партии участников СВО наделили статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на них меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этим же статусом наделят добровольцев-участников СВО: в третьем чтении принят соответствующий законопроект, среди авторов которого секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его однопартийцы.

Ещё один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на определенных должностях.

Помимо этого, партия предложила Правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от их места жительства. В письме, которое Андрей Турчак направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, предлагается назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев (3 ноября Владимир Путин подписал Указ об этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.

 «За восемь месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно. Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств — значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

В федеральный перечень льгот «Единая Россия» также предлагает внести бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий; право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО, на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших; право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нём появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Кроме того, служба в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию. Периоды участия в СВО будут засчитываться и в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. А при определении размеров пенсии удвоится индивидуальный пенсионный коэффициент.

Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. А в случае, если они являются единственными владельцами предприятия (таких субъектов в стране насчитывается около 800 тысяч), получать «кредитные каникулы».

Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей — пособий беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением первого или второго ребёнка и социального контракта.

В регионах по инициативе депутатов партии дополнительно принимаются иные меры поддержки — широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, компенсация расходов на детские сады, транспортные и налоговые льготы.

Так в Челябинской области принят широкий комплекс мер поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь семей с детьми включает и компенсацию расходов на детские сады, и обучение в колледжах, питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам регулярных встреч с мобилизованными в местах боевого слаживания, общения с женами и матерями призванных южноуральцев принял решение о новых дополнительных мерах социальной поддержки.

«Единовременная выплата в 50 тысяч рублей на каждого мобилизованного. Она будет распространяться на всех, кто был призван (в том числе добровольно) после объявления частичной мобилизации. Бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан. Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан. Новые меры поддержки вводятся в дополнение к ранее принятым. Все прежние решения, в том числе выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных, продолжают действовать», - отметил Алексей Текслер.

Семьи южноуральских мобилизованных могут также получить выплату на внутридомовое газовое оборудование и его установку. Максимальный размер ее увеличен для них со 100 до 200 тысяч рублей. А пожилым родственникам мобилизованных, имеющим инвалидность I и II групп, будут оказываться бесплатные социальные услуги на дому, и этой возможностью уже воспользовались несколько десятков семей.

Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения #МыВместе. Всего в этой работе сейчас задействованы около пяти тысяч волонтёров «Единой России».

Работа партии по поддержке военнослужащих, занятых СВО, будет продолжена. В частности, в Госдуму внесен законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Инициатива уже получила поддержку профильного комитета Госдумы.

 

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14.11.2022 14:16

Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам

14.11.2022 14:07

В Магнитогорске может увеличится число объектов культурного наследия

14.11.2022 14:03

Ищут мужчин: в добровольных дружинах Челябинска слишком много женщин

14.11.2022 13:59

«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы

14.11.2022 13:39

Кредитные каникулы для мобилизованных: консультация

14.11.2022 13:04

В Челябинской области с 14 ноября завершен пожароопасный сезон 2022 года

14.11.2022 12:53

Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для нового сквера

14.11.2022 12:17

У Озёрского барона Мюнхаузена большие гастроли в Ингушетии

14.11.2022 11:55

В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома

14.11.2022 11:48

Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию

14.11.2022 11:35

Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе

14.11.2022 11:22

Дороги Челябинска расчищают и готовят к заморозкам

14.11.2022 10:48

В Челябинске принято почти 1200 заявлений на единовременную выплату детям мобилизованных

14.11.2022 10:43

Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться

14.11.2022 10:24

ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений

14.11.2022 10:21

Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото

14.11.2022 09:56

Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку

14.11.2022 09:54

В Челябинской области продолжается мокрый снег, к вечеру – понижение температуры

14.11.2022 09:31

В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла

14.11.2022 09:13

На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»

13.11.2022 21:19

В понедельник в Челябинской области – мокрый снег, порывистый ветер и низкое давление

13.11.2022 20:48

Анонсы событий и мероприятий на 14 ноября (18+)

13.11.2022 20:42

Непогода в Челябинской области сохранится еще сутки

13.11.2022 19:30

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 07.11.2022 по 13.11.2022)

13.11.2022 14:29

Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские

13.11.2022 13:21

В Челябинской области растет число операций на глаза

13.11.2022 12:44

«Показ невест народов Южного Урала» начинается в Троицке

13.11.2022 12:09

Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели

13.11.2022 11:29

Подростков челябинского техникума-интерната инвалидов благодарят “Черные береты Каспия”

12.11.2022 23:45

В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам

12.11.2022 23:33

В понедельник в Челябинск вновь прибудет чудотворная святыня

12.11.2022 21:22

В начале декабря в Челябинске введут в эксплуатацию два спортобъекта

12.11.2022 15:06

Штормовое предупреждение для южноуральцев

12.11.2022 14:39

Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%

12.11.2022 14:22

В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину

12.11.2022 13:11

В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии

12.11.2022 11:38

ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле

12.11.2022 11:12

Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале

12.11.2022 10:45

Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске

12.11.2022 10:17

В выходные в Челябинской области усилится ветер, пройдет дождь и мокрый снег

12.11.2022 10:04

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

11.11.2022 20:59

ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей

11.11.2022 17:59

Жестокое убийство на троих

11.11.2022 15:53

В Златоусте будут судить афериста из Краснодара

11.11.2022 15:33

В юбилейный сезон Озёрскому «Нашему дому» подарили «Чугунок»

11.11.2022 15:19

Одобрен проект водопонижения закрытых шахт в Копейске