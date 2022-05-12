12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
12.05.2022
Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
12.05.2022
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
12.05.2022
В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
26.04.2022
Чудеса хирургии: урологи ЧОКБ освоили гибридные операции
15.04.2022
Главврачу ЧОКБ Дмитрию Альтману присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области»
15.02.2022
Ювелирная резекция: хирурги ЧОКБ спасли печень молодой пациентке из Самары
27.12.2021
В областной больнице Челябинска начали по-новому лечить бронхиальную астму
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022