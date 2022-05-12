Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет построен на территории взрослой областной больницы (ЧОДКБ и ЧОКБ располагаются по соседству).

Изначально детский хирургический корпус планировали возвести ближе к корпусам детской больницы, при этом пришлось бы задействовать небольшую территорию расположенного рядом городского бора («добро» областных парламентариев на этот шаг было получено). Но общественники выступили категорически против и подали заявление в суд. Челябинский областной суд отменил постановление Заксобрания региона по изъятию из границ ООПТ «Челябинский городской бор» участка под строительство корпуса детской хирургии.

Было принято решение построить новый корпус на иной площадке. «В рамках заключенного госконтракта под строительство хирургического комплекса для детской больницы сформирован земельный участок в районе ул. Воровского на территории Челябинской областной больницы», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства региона.

Хирургический корпус ЧОДКБ будет построен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». «В рамках федеральной программы «Развитие детского здравоохранения», входящей в структуру соответствующего нацпроекта, для Челябинской области в федеральном бюджете запланировано финансирование строительства нового корпуса на 300 коек, оснащенного современным оборудованием», - уточнили в правительстве.

На сегодняшний день продолжается разработка проектной документации для передачи в государственную экспертизу. В соответствии с соглашением, заключенным между министерством здравоохранения РФ и правительством Челябинской области, строительство запланировано в 2023-2024 годы.

СПРАВКА

Напомним, изначально строительство очень востребованного медицинского объекта – детского хирургического корпуса ЧОДКБ – вызвало бурные дебаты. Звучали масса аргументов как сторонников, так и противников. Одни обращались в суды, другие пытались найти слова, чтобы быть услышанными.

Пока шли все разбирательства, власти не сидели сложа руки. Минстрой региона уже провел аукцион на проектирование детского хирургического корпуса. Сроки выполнения работ - четвертый квартал 2021 года.

На возведение - направят почти 3,9 миллиарда бюджетных рублей. Правительство области уже приняло постановление, в котором зафиксированы сроки строительства и объемы инвестиций.