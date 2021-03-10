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Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет построен и введен в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. На возведение востребованного медицинского объекта направят почти 3,9 миллиарда бюджетных рублей.

Сроки строительства и объемы инвестиций зафиксированы в постановлении правительства региона. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общий предельный объем бюджетных инвестиций в строительство хирургического корпуса ЧОДКБ – три миллиарда 882 миллиона 917,20 рубля.

В 2021 году планируется направить 40 миллионов рублей из областного бюджета на проектирование хирургического корпуса ЧОКБ в рамках региональной госпрограммы «Капитальное строительство в Челябинской области». Работы должны быть завершены до конца текущего года.

Проектирование займется компания «ЕСК-Проект», признанная победителем соответствующего аукциона. В ходе торгов начальная стоимость контракта была снижена до 30 миллионов рублей.

В 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Челябинской области» на строительство хирургического корпуса будет выделен один миллиард 639 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – один миллиарда 573,5 миллиона рублей, их областного – 65 миллионов 562,2 тысячи рублей (в целях софинансирования межбюджетных трансферов).

В 2023 году в стройку будет инвестировано два миллиарда 243 миллиона 864 тысячи рублей, в том числе два миллиарда 154 миллиона 109 тысяч – из федеральной казны, 89 миллионов 755 тысяч – из областной.

Напомним, детский хирургический корпус планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения. Областные власти вновь намерены оспорить это решение суда.