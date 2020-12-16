Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы

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Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы

В Магнитогорске новый полигон твердых коммунальных отходов и сортировочный комплекс появятся в середине 2021 года. Работа предприятия рассчитана на 25 лет, сообщили в пресс-службе минэкологии Челябинской области.

«Строящийся полигон ТКО будет иметь мощность 175 тысяч тонн в год и рассчитан на эксплуатацию до 25 лет, - пояснили в пресс-службе минэкологии региона. - Создание полигона ведется с соблюдением требований законодательства к объектам размещения отходов».

Мощность сортировочного комплекса будет достигать до 200 тысяч тонн в год. Там будут обрабатывать все отходы магнитогорского кластера. Минимальная доля выборки вторсырья составит 20% от входящего потока ТКО.

Сейчас идет монтаж ангара под сортировочную линию, административно-бытового корпуса и гаража. Кроме того, на место завезли оборудование для сортировочной линии.

Полигон и сортировочный комплекс планируют ввести в работу в январе 2022 года.

Новый полигон позволит закрыть свалку в Магнитогорске, а после приступить к ее рекультивации и благодаря этому снизить загрязняющие выбросы в атмосферный воздух на 16,77 тысяч тонн.

Добавим, строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения между АО «Управление отходами» и минэкологии Магнитогорска.