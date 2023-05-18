Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) презентовал в Москве, где в университете Сколтех 17 мая состоялся демодень индустриального центра компетенций «Металлургия», современную цифровую платформу по управлению бизнес-процессами и документами АТАЧ.

Продукт, разработанный специалистами ММК-Информсервис, стал результатом многолетнего поиска качественного решения для управления документооборотом в Группе компаний.

«Важно, что сейчас общими усилиями бизнеса и государства ведется разработка эффективного отечественного ПО для горно-металлургической отрасли в целом. Наш продукт АТАЧ – это новый взгляд на документооборот, в основе которого удобство и высочайшая скорость работы. Система помогает организовать единое информационное пространство и экономить рабочее время сотрудников – оборот документов на ММК ускорился в десять раз», – рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Система АТАЧ позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с любыми видами документов. Согласовывать, подписывать, выдавать поручения и следить за их исполнением можно с любых устройств без установки приложения и приобретения дополнительных лицензий.

«АТАЧ ускоряет бизнес-процессы в одно касание, упрощает согласование и подписание документов топ-менеджерами. По статистике, операции в системе занимают не более 200 миллисекунд. В итоге руководство компании повышает эффективность управления бизнесом. Мы разработали продукт, в котором легко и удобно работать благодаря продуманной архитектуре и уникальному интерфейсу. Система работает за вас, а не вы за систему», – отметила директор по развитию цифровой платформы АТАЧ ООО «ММК-Информсервис» Дина Бахарева.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, преимущество платформы – успешная интеграция в ИТ-ландшафт любого предприятия, в том числе с системами ERP. АТАЧ легко адаптируется под бизнес-процессы компании с помощью гибкого конфигурирования элементов и логики системы.

В настоящее время система АТАЧ используется в 49 обществах Группы ММК, а также показывает высокую эффективность на предприятиях «Бобровский кварцит» и «Красцветмет», СО РАН Институт ядерной физики и другие.

Помимо ММК, свои проекты на первом демодне ИЦК «Металлургия», состоявшемся при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», презентовали и другие промышленные компании страны. В мероприятии также приняли участие представители научного сообщества и технологических стартапов. На демодне было анонсировано создание реестра российских ИТ-проектов в металлургии с оценками от компаний, внедрявших конкретное программное обеспечение. Он позволит участникам рынка проще ориентироваться в существующих программных продуктах и знакомиться с опытом их практической реализации.