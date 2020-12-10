В Магнитогорске аферисты маскируются под полицейских

Россиян предупредили о взлете тарифов на коммуналку

В Челябинске прекращено дело о банкротстве агрокомплекса «Чурилово»

В Челябинске из техникума эвакуировали больше ста студентов

Первые лица ММК провели онлайн-встречу с инвесторами и аналитиками

Нязепетровский заказник за время существования потерял более 8 тысяч гектаров

В Челябинске, готовясь к своему 100-летию, театр драмы показал историю афиши

Челябинская область выбрала практически всю квоту по программе «Земский учитель»

Нуждающихся челябинцев подкармливают обедами

В Челябинске бесплатное горячее питание ежедневно получают 425 нуждающихся челябинцев, в том числе 170 человек, не имеющих определенного места жительства (по муниципальной программе «Социальная поддержка населения»).

Кроме того, городская администрация четыре раза в неделю обеспечивает бесплатным питанием сорок лиц без определенного места жительства при содействии автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся «Другая медицина», которую возглавляет Евгений Косовских.

Муниципальная программа реализуется на базе комплексных центров социального обслуживания населения Челябинска в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском и Центральном районах.

В Калининском районе нуждающиеся получают бесплатные горячие обеды в пункте общественного питания по адресу: улица Калинина, 21-А.

В Тракторозаводском районе лица без определенного места жительства могут пообедать на улице Танкистов, 193-А. Направление на получение бесплатного питания им предоставляют в комплексном центре соцобслуживания по адресу: улица 1-й Пятилетки, 43.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, обеды для лиц без определенного места жительства отпускаются в одноразовой посуде. Столы для принятия и раздачи пищи регулярно дезинфицируют.