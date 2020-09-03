Нязепетровск получит от государства 50 миллионов на благоустройство набережной

Нязепетровск (Челябинская область) вошел в число 160-ти победителей четвертого всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

В категории "Малые города с населением до 20-ти тысяч человек включительно" был отмечен проект Нязепетровска "Родной берег. Концепция развития и благоустройства территории набережной". Город получит 50 миллионов рублей из федерального бюджета на его реализацию.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе регионального минстроя, стоимость проекта составляет 75 миллионов рублей, поэтому одних только федеральных средств будет недостаточно, поддержку проекту-победителю этого года традиционно окажет и областной бюджет.

Воплощать в жизнь проекты-победители этого года, включая концепцию Нязепетровска, будут в 2021-2022-м годах. В зависимости от объемов работ, стоимости проектов и сложности поставленных задач благоустройство может предусматривать несколько этапов.

"В первую очередь благодарим всех участников большой команды. Это работники администрации, сотрудники библиотеки, где проводились все встречи, наша молодежь и волонтеры, которые всегда откликались на просьбы о помощи, участвовали во всех мероприятиях, без которых не было бы проекта. Это ООО "ЛМЗ", благодаря финансовой помощи которого проект появился", - отметил глава Нязепетровского городского поселения Александр Коростелев.

По его словам, если найдется инвестор для проектирования, Нязепетровск готов снова участвовать во всероссийском конкурсе.

Отметим, Челябинская область подает заявки на участие в конкурсе благоустройства, который проводится в России в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", ежегодно.

Ранее победителями становились проекты Карабаша и Троицка: "Новый Карабаш - создание городского центра. Аллея ветеранов", который будет реализован в текущем году, и "Парк культуры имени Томина" (в Троицке в 2020-м начнутся первые работы по проекту).

В этом году от Челябинской области были представлены дизайн-проекты по десяти территориям, включая Нязепетровск.

"Разработка дизайн-проектов, представленных на конкурс, заняла достаточного много времени и сил у администраций городов. Над ними работали и архитекторы, и молодые специалисты - студенты. Кто-то из муниципалитетов привлекал сторонних разработчиков", - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Представленные на всероссийский конкурс проекты оценивались по пяти ключевым равнозначным критериям. Это качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации.

Согласно условиям конкурса, проекты должны были получить одобрение и поддержку самих жителей. Это стало одним из наиболее важных требований (помимо просчитанной экономической эффективности и привязки к другим программам развития территорий).

Как рассказали в пресс-службе минстроя Челябинской области, важной составляющей для каждого проекта, направленного на конкурс, является и наличие проектно-сметной документации.

Глава региона Алексей Текслер поставил задачу министерству оказывать содействие в разработке ПСД для каждого участника.

Губернатор также призвал глав муниципалитетов активнее принимать участие в конкурсе, победители которого получают ощутимую финансовую поддержку из федеральной казны.

Как сообщает минстрой РФ, в предыдущие годы конкурсная комиссия определяла не более 80-ти победителей. В 2020-м году правительство Российской Федерации решило расширить список.

В общей сложности на участие в четвертом конкурсе 76 субъектов РФ подали 301 заявку. Лучшие проекты выбирались среди исторических поселений, малых городов с численностью от 50-ти до ста тысяч человек, от 20-ти до 50-ти тысяч и до 20-ти тысяч человек (включительно).

Призовой фонд нынешнего конкурса составляет десять миллиардов рублей - такая сумма на реализацию идей будет выделяться городам России и в последующие годы (ранее призовой фонд был вдвое меньше - пять миллиардов).

По словам министра строительства ЖКХ РФ Владимира Якушева, увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет ощутимой поддержкой малым городам, которые составляют абсолютное большинство: из тысячи 118-ти российских городов более 950-ти относятся к малым и историческим.

"Особенно это важно в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов", - отметил министр.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году.

Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

За первые три конкурса поступило более тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 миллиардов рублей.

Полностью завершены 84 проекта - это победители 2018-го и 2019-го годов.

Фото с сайта администрации Нязепетровского района