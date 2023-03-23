Нязепетровский район проводил бойцов на передовую

Жители Нязепетровского района (Челябинская область) проводили земляков на передовую.

В зону проведения специальной военной операции бойцы отправились на внедорожнике, который был приобретен на средства, собранные неравнодушными земляками воинов и представителями местного отделения партии «Единая Россия». В долгую дорогу провожаемые нязепетровцами бойцы отправились 21 марта. Проводы состоялись у районного дома культуры.

«Всех вас мы ждем с победой! Уверен, что вы не подведете. Вы, без преувеличения, достояние нашей страны, потомки героев. Русские всегда побеждали зло, и этот раз - не исключение, так что, ребята, только вперед», - напутствовал мужчин секретарь местного отделения «Единой России», глава Нязепетровского района Сергей Кравцов.

Руководитель фракции «Единой России» в районном Собрании депутатов Александр Бунаков рассказал, что во внедорожник первым делом загрузили инструменты, генератор, бензопилу, лопаты, кувалды и что все остальное будет отправлено в зону СВО отдельной машиной.

«Сегодня был волнительный день. С утра ждали прибытия автомобиля для наших бойцов, переживали, что не сможем загрузить в него собранную гуманитарную помощь, но места хватило», - отметил Александр Бунаков.