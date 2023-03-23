23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
23.03.2023
«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»
23.03.2023
В Челябинске открывается ярмарка для садоводов, цветоводов и любителей вкусно поесть
23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
В зону СВО воины отправились на купленном земляками внедорожнике
22.03.2023
«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска
22.03.2023
Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за абсолютно патриотическую позицию
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023