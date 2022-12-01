О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) представил опыт развития промышленного туризма на конференции «Все на завод!», которая состоялась в рамках конгрессно-деловой программы международной выставки-форума «Российский промышленник-2022» в Санкт-Петербурге.

В мероприятии Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященного лучшим практикам продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей (созданы в рамках акселератора АСИ по промышленному туризму), приняла участие руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская.

Представитель предприятия выступила с докладом «ПРОМмасштаб: от экскурсий до центра компетенций по промышленному туризму» и рассказала, как Магнитка открыла свои двери для туристов в 2018 году и как с тех пор были разработаны семь туристических маршрутов – два детских и пять взрослых.

Среди них - экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности.

Самое свежее пополнение доступных маршрутов – новый тур с символичным названием «Открытая металлургия». Этот маршрут создан специально для людей с ограниченными возможностями, которые теперь могут проехать по территории комбината, посмотреть, чем живет ММК, и увидеть один из самых современных цехов – ЛПЦ-11, чья продукция используется при производстве автомобилей, бытовой техники и в строительной индустрии. С начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили более 24 тысяч человек, в том числе свыше шести тысяч детей.

Всего за несколько лет ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. В результате на базе ПАО «ММК» совместно с АСИ и правительством Челябинской области открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача – подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

В октябре Магнитогорский металлургический комбинат вошел в национальный рейтинг «Промышленный туризм: лидеры России-2022» сразу в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке по посещаемости среди принявших участие в рейтинге российских промпредприятий.

Организаторы рейтинга отметили Магнитку как самое посещаемое предприятие 2021 года в категориях «Профориентационный туризм» и «Туры для специалистов», отмечают в управление информации и общественных связей ПАО «ММК».