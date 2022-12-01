01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
01.12.2022
В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
Магнитка представила опыт развития промышленного туризма в Санкт-Петербурге
29.11.2022
ММК-МЕТИЗ получил сертификаты соответствия на свою продукцию
29.11.2022
«Абзаково» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022