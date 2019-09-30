Объемы трафика рассказали о распорядке дня жителей Челябинска

Сегодня, 30 сентября, День российского Интернета.

Инициатором Дня стала московская компания IT Infoart Stars. В 1998 году она выдвинула инициативу, содержащую 2 пункта: определить количество пользователей Рунета и 30 сентября назначить днем, посвященным интернету. Начинание нашло поддержку.

Потребление интернета настолько плотно вошло в жизнь челябинцев, что по объемам трафика можно легко проследить распорядок дня среднестатистического пользователя глобальной сети.

Мониторинг показывает, что просыпаться жители Южного Урала начинают около шести часов - утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электронной почты и браузинг на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик пользования приходится на промежуток с шести до десяти вечера. В это время жители региона не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры.

Спать жители Челябинска и Челябинской области ложатся ближе к 23-м часам. В это время уже каждый пятый пользователь «Ростелекома» просмотру вэб-страниц предпочитает просмотр снов. К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше 65-ти процентов пользователей. Однако потребление трафика не прекращается ни на секунду - в сети даже глубокой ночью находятся геймеры, любители сериалов и стримов.

Всего за одни сутки южноуральцы потребляют больше 700 терабайтов информации. В месяц это примерно 20 петабайт, или около полутора миллионов эпизодов «Игры престолов» в формате 4К, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.