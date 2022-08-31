Образовательный центр №5 Челябинска получил два микроавтобуса для транспортировки учеников

В Челябинске школьники образовательного центра №5 теперь смогут посещать еще больше дополнительных занятий.

За счет средств городского бюджета по поручению главы Челябинска Наталья Котовой учреждению выделены средства на приобретение двух микроавтобусов.

Уже завтра, первого сентября, машины встанут на линию, и в течение всего учебного года ученики ОЦ №5 будут добираться на них на занятия, внешкольные мероприятия, посещать экскурсии.

«Наш образовательный центр находится в отдаленном микрорайоне, и ни для кого не секрет, что обучение - это не только уроки в стенах школы. Очень часто возникали ситуации, когда приходилось заказывать транспорт, чтобы отвезти ребят на интересные мероприятия, например, в центральную часть города. Теперь мы сможем спланировать внешкольную деятельность каждого класса на весь учебный год, и наши дети смогут узнавать еще больше нового и получать положительные эмоции. А педагогам и родителям не придется ломать голову над организацией поездки», - отметил директор ОЦ №5 Евгений Марченко.