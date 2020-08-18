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Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру

Фото: 
Гражданский патруль
Общество
Сегодня, 11:10
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В Челябинской области общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском муниципальном районе с помощью прокуратуры.

Надзорное ведомство, проведя проверку, обязало администрацию Еральского сельского поселения, на территории которого находится разрушающийся храм Святого Апостола Дионисия Ареопагита, возведенный в 19-м веке, принять здание на баланс.

Судьбой церкви с селе Муратовка общественная организация «Гражданский патруль» озаботилась еще в 2019-м году, пытаясь выяснить, почему храм, являющийся поздним образцом деревянного зодчества конца позапрошлого столетия, находится в запустении и постепенно разрушается.

Оказалось, что ни сама церковь, ни земельный участок, на котором она стоит, никому не принадлежат. Тогда общественники обратились в прокуратуру Аши, где озвучили следующие результаты проведенной проверки: «В нарушение федерального законодательства администрация Еральского сельского поселения длительное время не принимает меры, направленные на принятие на баланс администрации бесхозяйного объекта недвижимости - храма Святого Апостола Дионисия Ареопагита в селе Муратовка. Главе сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона».

«На фоне новостей о владении автомобилем Mercedes Benz S-класса игуменьей Феофанией (Мискиной) нам очень жаль, что на восстановление храма в Челябинской области у православной церкви денег не нашлось. Вероятно, что деньги от продажи данного автомобиля могли пойти на благое дело, ведь в России очень много заброшенных и разрушающихся приходов», - отметил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

В общественной организации отметили, что церковь в Муратовке построена по типовому проекту. План церкви - «кораблевый»; трехъярусную шатровую колокольню и храм завершают два главки-маковицы. Здание рублено из бревен, обшито тесом, поставлено на каменный фундамент.

В декоративном убранстве храма сочетаются элементы русского стиля, классицизма и модерна. Особенность Дионисиевской церкви -  в связи ее облика со многими православными храмами Башкирии (двухслойная четырехскатная кровля, своеобразные восьмерики-колокольни, преобладание формы треугольника в наличниках окон первого яруса).

 

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