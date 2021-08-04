Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной

Шестого сентября Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрит исковое заявление региональной экологической общественной организации «Народный контроль» к обществу с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» и Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.

В своем исковом заявлении представители «Народного контроля» просят признать недействительным заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Увеличение ёмкости полигона твердых бытовых отходов поселка Полетаево с изменением сроков эксплуатации и этапов строительства».

В частности, «Народный контроль» оспаривает полномочия управления Росприроднадзора по Челябинской области на организацию и проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) вышеуказанной проектной документации и порядок проведения госэкспертизы. Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» председатель «Народного контроля» Ирина Труш, такую серьезную экспертизу нужно проводить на федеральном уровне.

Она считает также, что заключение ГЭЭ не содержит комплексной оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности полигона ТБО и его последствий, как того требует законодательство.

Кроме того, истцы заявляют о неполной комплектности документов, представленных для проведения повторной экологической экспертизы (заключение первой ГЭЭ было отрицательным).

Так, в рамках второй экспертизы общественные обсуждения не проводились, хотя их проведение является обязательным, ведь новая экспертиза предусматривает проведение всех мероприятий заново (результаты первой, получившей отрицательное заключение, обнуляются, поэтому при проведении повторной экспертизы одних доработок мало, нужно все делать по новой).

«Это и есть неполная комплектность», - отметила Ирина Труш.

Также лидер «Народного контроля» сообщила, что вторая ГЭЭ была проведена за каких-то 13 дней – это очень короткий срок для тщательного и всестороннего изучения объекта накопления ТБО на предмет устранения им выявленных экспертами нарушений, тем более когда речь идет о гидрогеологии.

«Сроки проведения государственной экологической экспертизы очень важны. Тот факт, что вторая ГЭЭ была проведена за столь короткий период, повлияло на ее качество, привело к увеличению количества ошибок, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия. Речь ведь идет о серьезных гидрогеологических изысканиях», - подчеркнула Ирина Труш.

Она напомнила, что ранее эксперты подвергли критике расположение полигона по той причине, что там очень близко протекают грунтовые воды – буквально в двух метрах под подошвой котлована.

Такой формальный, несерьезный подход к изучению проектной документации, по твердому убеждению общественницы, может привести к глобальной экологической катастрофе.

«Нужно было, например, новые скважины пробурить. Я делала запрос в Росприроднадзор. Никаких новых скважин не появилось», - рассказала Ирина Труш.

Она пояснила, что существующие скважины находятся выше самого полигона, то есть фильтрат в них попасть никак не сможет. А вот проникать в воды ниже по склону и вместе с ними попадать в реку Миасс – может запросто.

По словам Ирины Труш, объемы складируемых отходов слишком велики. Мощностей объекта не хватает уже сейчас. В определенный момент грунт не выдержит и начнет проваливаться. И тогда весь противофильтрационный экран разрушится. Эксперты сказали общественникам, что это рано или поздно случится и что это очень страшно.

«Грунтовые воды нужно было как следует защитить – поставить глиняный замок, второй противофильтрационный экран. Понимаете, здесь вся проблема – в грунтовых водах: нельзя допустить, чтобы в них попадали отходы с полигона. Хотя мы думаем, что уже попадают. Скальный грунт под основанием полигона слишком слабый для таких мощностей, порода имеет высокую водопроницаемость. Уложенная на полигоне геомембрана (там, где были очаги возгораний, ее уже вообще нет, а местами она может быть повреждена) не способна защитить грунтовые воды. Скважины пробурены сверху. Туда фильтрат не потечет никогда. Он потечет вниз по рельефу. А у них там даже нет скважин. Я попросила предоставить мне координаты всех контрольных скважин, отметила эти скважины на карте, все они выше полигона. Я предлагала пробурить еще скважины рядом с полигоном, чтобы четко знать, что фильтрат в грунтовые воды не попадает. Мы вместе с гидрогеологами даже систему скважин сделали, продумали, как их нужно пробурить. Но это очень дорого, нужна серьезная поддержка больших людей, способных повлиять на ситуацию, предотвратить экологическую катастрофу, которая действительно может произойти. Доказать преступления полигона ТБО мы не сможем, пока не пробурим скважины. В существующих скважинах предприятиях фильтрата мы не найдем. Если сейчас посетить объект и взять оттуда воду, она будет кристально чистой», - отметила Ирина Труш.

Также общественница напомнила, что на полигоне есть емкость для сбора фильтрата, но она пустая. По ее словам, это говорит о том, что система фильтрации не работает, отвода фильтрата нет. Вопрос: где фильтрат, куда он уходит?

Ирина Труш считает, что площадка для размещения полигона ТБО была выбрана неправильно. Если суд признает новую государственную экологическую экспертизу недействительной (председатель «Народного контроля» уверена, что все основания для принятия такого решения имеются), то полигону будет дано время на исправление ситуации. Главное – защитить грунтовые воды от загрязнения. Предотвратить экологическую катастрофу.

Напомним, о том, что полигон ТБО в Полетаево может оставить Челябинск без питьевой воды, экологи заявляли еще в 2019-м году.