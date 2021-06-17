Общественники Златоуста заявили об участии покойников в голосовании за смену «управляйки»

Общественники Златоуста (Челябинская область) заявили об участии покойников в голосовании за смену обслуживающей организации.

Как иронично заметили представители «Гражданского патруля», ушедшие из жизни горожане, а также заключенные «внезапно решили поменять управляющую компанию на другую, умудрившись поучаствовать в собраниях и поставить свои подписи под протоколами».

К местным активистам обратились жители квартала Демидовка, 31, которые неожиданно для себя узнали, что, оказывается, участвовали в очередной битве управляющих компаний и активно голосовали за переход из одной в другую.

При этом, как выяснилось, несколько пенсионеров якобы сидели в комиссии, делали поквартирный обход, собирали подписи. Помимо них за смену УК активно высказывались люди из мест не столь отдаленных, умудрившихся из заключения расписаться в протоколе. «Однако рекорд явки побили умершие люди.

«В протоколе я увидела подпись якобы моего мужа, но он скончался в сентябре прошлого года и уж точно не мог ничего подписать, не говоря уже о том, что за 47 лет совместной жизни я хорошо изучила подпись своего супруга и, конечно, ее узнала бы», - рассказала жительница дома Маргарита Рогова.

«Гражданскому патрулю» удалось выяснить, что минимум 27 жильцов дома в собрании не участвовали, а подписи 18-ти человек были подделаны. Подобная ситуация была зафиксирована и по адресам: 1-й квартал, 3 и 6. В каждом из случаев жители Златоуста и не подозревали, что голосовали за переход из ООО «ЖЭК №2» в «Строймонтаж».

«Налицо неприкрытые мошеннические действия. Мертвые люди никак голосовать не могли, как и люди, отбывающие уголовное наказание. Мы обратились в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам этих действий», - сообщил руководитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв.

Видео: Гражданский патруль