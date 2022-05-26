Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты

На северо-западе Челябинска общественный транспорт временно будет ходить по измененным маршрутам.

Это связано с ремонтом теплотрассы на улице Молодогвардейцев, между домами №39 и №60.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», свои маршруты с сегодняшнего дня, 26-го мая, изменят троллейбусы №14 и №17, а также автобус №16.

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С 23-х часов 26 мая до шести утра 30 мая транспорт будет ходить следующим образом:

Троллейбус №14: ЧМК - Комсомольский проспект – улица Чичерина - Братьев Кашириных - ПКиО.

Троллейбус №17: Молдавская - Чичерина - Братьев Кашириных – железнодорожный вокзал.

Автобус №16: ЧМК - Молодогвардейцев – проспект Победы - 40-летия Победы - Братьев Кашириных - ЮУрГУ.

Напомним, ранее в Челябинске изменились маршруты движения пятого и шестого трамваев.