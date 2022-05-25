В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты

В Челябинске трамваи №5 и №6 изменят свои маршруты.

Как отмечают в сообществе «Челябинский общественный транспорт» в ВКонтакте, эта мера временная и связана с ремонтом теплотрассы на улице Горького – проспекте Победы.

По информации «Организатора перевозок», уже с завтрашнего дня, 26-го мая, и по шестое июня включительно трамваи будут ходить следующим образом:

№5: ЧТЗ - улица Труда - завод имени Колющенко;

№6: ЧЭМК - проспект Победы - ЧГРЭС.