Общественный туалет в горсаду имени Пушкина Челябинска довели до ума

МАУ «Городской сад имени Пушкина» Челябинска довело до ума бесплатный общественный модульный туалет, установленный этим летом на детской площадке «Лукоморья».

Как напоминают в администрации Советского района, объект усовершенствовали с учетом замечаний представителей общественной организации инвалидов, которых специально попросили оценить доступность туалета для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Повторная встреча с общественниками состоялась вчера, седьмого сентября. К этому моменту на пандусе в туалете установили поручни, заменили откидной поручень для унитаза, установили беспроводную кнопку вызова помощи персонала и дополнительную ручку на дверь с внутренней стороны, а также увеличили длину пандуса и уменьшили высоту дверного порога.

В районной администрации напомнили также, что помещение туалета является отапливаемым и в холодное время года вода здесь будет подогреваться.

«При открывании дверей в туалете автоматически включаются освещение и вентиляция, есть откидной пеленальный столик и кабинка для людей с ограниченными возможностями. Ещё один немаловажный вопрос - предстоит выбрать оптимальный режим работы туалета, чтобы он мог использоваться не только в локации площадки «У Лукоморья», но и всеми посетителями горсада», - отметили в администрации Советского района.

Напомним, модный и современный общественный туалет установили благодаря инициативному бюджетированию в середине августа – на месте старого, полуразрушенного, который был демонтирован. Глава Советского района Владислав Макаров отмечал, что переведенных в рамках данного проекта денежных средств должно хватить не только на приобретение и установку нового туалета, но и на его дальнейшее содержание - чтобы отдыхающим было приятно в него заходить.