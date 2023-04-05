Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»

Заповедник «Аркаим» объявляет об открытии приёма заявок на участие в VII фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Фестиваль пройдёт 29 июля на территории музейного комплекса Заповедника в Брединском районе (Челябинская область).

Как рассказали министерстве культуры региона, в этом году мероприятие будет посвящено эпохе кочевников: от племен раннего железного века и вплоть до XIX века. Местная культура будет представлена в контексте мировой истории. В программе фестиваля – реконструкция сцен войны и мира, ремесленные мастерские, древняя музыка и традиционная кухня кочевников.

К участию приглашаются клубы исторической реконструкции, музыкальные коллективы, занимающиеся традиционной музыкой народов степи, организации общественного питания, готовящие традиционную кухню, а также конноспортивные клубы и конюшни. Положение о фестивале и бланк заявки на участие можно найти на странице фестиваля на сайте Заповедника «Аркаим».

Фестиваль организуется Заповедником «Аркаим» совместно с ассоциацией «Археос» при поддержке Министерства культуры Челябинской области и национального проекта «Культура».