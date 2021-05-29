Одна из лучших гособвинителей России работает в прокуратуре Челябинской области

В генеральной прокуратуре Российской Федерации прошла церемония награждения финалистов ежегодного всероссийского конкурса «Лучший государственный обвинитель». В числе победителей - старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксана Моржеухина.

В конкурсе приняли участие представители прокуратур Саратовской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Челябинской, Владимирской, Ростовской областей, Хабаровского края, Карачаево-Черкесской республики, ореспублики Башкортостан, Волгоградской транспортной прокуратуры, военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.

Награды победителям вручил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Награждая победителей, он подчеркнул, что в органах прокуратуры немало ярких ораторов, продемонстрировавших навыки грамотного анализа и оценки доказательств, аргументированного и убедительного выступления перед судом, в том числе с участием присяжных заседателей. Это отметили и представители судейского корпуса, входившие в состав конкурсной комиссии.

Победителем конкурса признана старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Екатерина Кутузова.

Второе место разделили старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Саратовской области Алексей Иванов и заместитель военного прокурора Новосибирского гарнизона военной прокуратуры Центрального военного округа Сергей Сюркалов.

Третье место - у прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области Виталия Крысина, старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксаны Моржеухиной, Ишимбайского межрайонного прокурора республики Башкортостан Степана Чистякова и старшего прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Дмитрия Юношева.

Оксана Моржеухина известна как государственный обвинитель по многим громким и резонансным делам. В их числе дело об убийстве челябинского бизнесмена Вадима Прохорина, который в январе 2019 года уехал кататься на снегоходе в район Миасского лесничества и не вернулся. Утром друзья организовали поиск и нашли его закопанным в снегу с огнестрельными ранениями.

Также гособвинитель Моржеухина занималась делом о медиках из Златоуста: вследствие их халатности и ненадлежащего оказания медицинской помощи, неправильно поставленного диагноза, использования непригодного аппарата искусственной вентиляции легких скончалась двухлетняя девочка.

Также в копилке дел Оксаны Моржеухиной поддержание уголовное обвинения по делу жестокого убийства в Магнитогорске. Там местные сначала избили своего нового знакомого, а потом убили его - при попытке спастись в реке Урал мужчина был задушен.

И, конечно, это дело педофила-убийцы из Златоуста Николая Мозглякова и уголовное дело Александра Гиря – организатора бойни на рок-фестивале «Торнадо».