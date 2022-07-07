Одобрено Хуснуллиным: Копейск получит чистую воду, озеро Курлады больше не будут загрязнять

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку на реконструкцию систем водоснабжения Копейска (Челябинская область).

Данная информация прозвучала на состоявшемся сегодня, седьмого июля, заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Марата Хуснуллина, участие в котором принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Комиссия одобрила заявку региона на финансирование проекта по реконструкции систем водоснабжения Копейска.

«Заявка на реконструкцию систем водоснабжения Копейска является ключевым проектом, его реализация улучшит качество жизни 147 тысяч жителей города - спутника областного центра. Десятилетиями проблемы водоснабжения и водоотведения не решались. Сегодня, к примеру, мощности существующих очистных сооружений недостаточно, также наблюдается высокий уровень износа систем водоснабжения. Предлагаемые проекты реконструкции систем водоснабжения прошли одобрение Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования – два миллиарда 700 миллионов рублей. К концу следующего года эти проекты завершим», - отметил во время защиты заявки Алексей Текслер.

Марат Хуснуллин назвал «эту комплексную заявку хорошим примером работы по замене сетей».

Как отмечает пресс-служба областного правительства, проект в сфере водоотведения предусматривает проектирование и реконструкцию канализационного коллектора протяженностью 5900 погонных метров; проектирование и первый этап реконструкции очистных сооружений канализации на озере Курлады (жалобы на загрязнение водоема поступают с завидным постоянством – прим.) с увеличением мощности с 12 тысячи кубометров в сутки до 70 тысячи кубометров в сутки.

Проект в сфере водоснабжения предусматривает проектирование и реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск, в том числе строительство водопроводной насосной станции с производительностью до 55 тысяч кубометров в сутки.

При реализации проекта предполагается использование оборудования и материалов российского производства.