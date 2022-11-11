Офтальмологи ЧОКБ творят чудеса с глазами пациентов

Врачи-офтальмологи Челябинской областной клинической больницы творят чудеса с глазами пациентов, находя отклонения (и успешно борясь с ними) даже на глубине глазного дна.

О коллективе ЧОКБ и его возможностях пресс-секретарь лечебного учреждения Наталья Малухина рассказала в День офтальмолога, который в России отмечают сегодня, 11 ноября.

По ее словам, большинство южноуральцев, испытывающих проблемы со зрением, имеют возможность получить высокотехнологичную специализированную хирургическую помощь, не покидая пределов Челябинской области. В течение года только в стенах ЧОКБ - ведущей клиники региона - проводят свыше шести тысяч операций на глазах.

«В ЧОКБ есть практически все виды методик, которые в РФ используются на сегодняшний день. Это операции по поводу катаракты, глаукомы, операции на сетчатке, операции по поводу осложнений сахарного диабета. Более 60 операций выполнено за этот год по поводу пересадки роговицы. Около полутора тысяч лазерных операций - при различных патологиях органов зрения», - отметила Наталья Малухина.

Руководитель офтальмологического центра ЧОКБ, главный офтальмолог минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов рассказал, что за последний год количество операций только возросло, что связано и со старением населения и с тем, что люди стали более требовательны к своему зрению.

«Пациент с катарактой приходит уже не на этапе, когда глаз совсем ослеп, а уже на этапе, когда появился небольшой туман. Или просто на замену прозрачного хрусталика - для того, чтобы снять очки. Также повысился уровень диагностики, в том числе и по глаукоме, над чем мы работаем постоянно», - отметил Андрей Кузнецов.

По его словам, в ЧОКБ оперируются самые тяжелые, самые сложные пациенты, которые не смогли получить помощь в больницах второго уровня или других медицинских учреждениях. В офтальмологическом центре ЧОКБ в больших объемах оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, это 500 квот ежегодно. Поэтому каждый день офтальмохирурги оперируют по 30-40 человек. Пациентке из Аргаяшского района сделали операцию несколько дней назад.

Вот что говорит 41-летняя Сурфия Мамирова, пациентка из Аргаяшского района: «Раньше я работала учительницей. Сын второклассник, дочь первоклассница. Нужно учить с ними уроки, а я не вижу. Раньше вообще не видела, только в жестких линзах. А теперь, после операции, все вижу. Дай бог здоровья всем этим врачам, я благодарю бога, что он дал мне встретить таких достойных врачей».

«Первую пересадку на правом глазу я ей сделал в 2012 году, трансплантат до сих пор прозрачный. Сейчас она поступала делать левый глаз. У нее немножко разошелся послеоперационный рубец, видимо, немножко перенапряглась. Мы наложили пару шовчиков, сегодня выписываем», - пояснил Андрей Кузнецов.

В рамках выездной помощи в отдаленные районы Челябинской области офтальмологи выезжают в составе бригад «выездной поликлиники» ЧОКБ. На месте осматривают пациентов и отбирают на оперативное лечение тех, кто нуждается в помощи. В этом году с подачи выездных бригад прооперированы полторы тысячи южноуральцев с проблемами зрения.

«Также мы помогаем больницам второго уровня, где есть проблемы с квалифицированными кадрами. Мы помогаем Троицку, Сатке, Копейску. При необходимости, если, например, у них хирург ушел в отпуск или к ним обратился пациент какой-то сложный, мы выезжаем туда и оперируем пациента уже непосредственно там», - рассказал Андрей Кузнецов.

Так как в областную больницу обычно поступают междисциплинарные пациенты, например, с сахарным диабетом, их направляют к офтальмологу на консультацию из отделения эндокринологии. Если пациенты нуждаются в помощи офтальмолога, ему назначают лечение и записывают на госпитализацию. В следующий раз он приезжает непосредственно на операцию.

Высокоточное оборудование позволяет специалистам найти любое отклонение от нормы даже на глубине глазного дна. А помощь южноуральцам в стационаре, в операционных, в консультативной поликлинике оказывают высококвалифицированные офтальмохирурги.