07.07.2022
В поселке Мирный двое мужчин утонули, спасая лебедей из рыболовных сетей
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
07.07.2022
Оператор №1 в России по покрытию и скорости мобильного интернета – это МегаФон
07.07.2022
Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время
07.07.2022
Челябинск заполонили поддельные пятитысячные купюры высокого качества
07.07.2022
Южноуральские аграрии собираются в Москву
Оказалась в правильном месте: у сестры абитуриентки ЮУГМУ отошли воды в стенах вуза
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022