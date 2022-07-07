Оказалась в правильном месте: у сестры абитуриентки ЮУГМУ отошли воды в стенах вуза

В стенах Южно-Уральского государственного медицинского университета сегодня, седьмого июля, оказали первую помощь беременной девушке, у которой в стенах вуза отошли воды: посетительница в интересном положении оказалась в правильном месте.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЮУГМУ Екатерина Минеева, юная абитуриентка пришла подавать документы на поступление вместе со своей старшей сестрой, которая находилась на последнем месяце беременности, и ее мужем.

Несмотря на большой срок, девушка решила сопроводить свою младшую сестренку в учебное заведение, ведь для той это был важный день. Во время процесса подачи документов у старшей сестры абитуриентки отошли воды - первую помощь беременной оперативно оказала фельдшер ЮУГМУ Юлия Михалева, которая, кроме прочего, померила ей давление.

«Сразу же вызвали скорую, и девушка поехала рожать. Чувствовала она себя хорошо, никаких отклонений по здоровью у нее не было. Ребеночек доношенный, скорее всего, это будет дочка – УЗИ показывало девочку. Младшая сестра спокойно досдала документы и поехала в больницу к старшей», - поделилась Екатерина Минеева подробностями этой доброй истории.

Символично, что одной из специальностей, на которую подавала сегодня документы абитуриентка медколледжа ЮУГМУ, является «Акушерское дело» (вторая – «Фармация»).

Будет совсем не удивительно, если после сегодняшнего события выпускница решит связать свою судьбу с акушерским делом. К слову, у абитуриентки отличные шансы поступить – аттестат у нее очень приличный.