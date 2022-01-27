Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района

В автобусах Увельского района (Челябинская область) появилась безналичная оплата проезда. Новый сервис внедрили Сбербанк и МУП «Увельское АТП», которое обслуживает 11 автобусных маршрутов района.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, теперь пассажиры могут совершать оплату банковскими картами любых банков, а также с помощью устройств, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты, — Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость поездки при оплате банковской картой — такая же, как и при оплате наличными.

«Бесконтактные платежи существенно сокращают время обслуживания пассажира и делают поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания, снизить операционные расходы и увеличить сбор выручки. А в условиях пандемии такой способ расчётов является и наиболее безопасным», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.