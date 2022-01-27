27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
27.01.2022
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
26.01.2022
Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет
26.01.2022
Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
26.01.2022
Пенсионерка из Челябинска хотела заработать на инвестициях и лишилась миллиона рублей
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
18.01.2022
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
11.01.2022
Сбербанк поддержал реализацию крупного инвестиционного проекта в Златоусте
30.12.2021
Режим работы СберБанка в новогодние праздники
13.12.2021
Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022