Особенные дети Южного Урала начали летать

В Челябинске стартовал проект Общероссийского народного фронта «Летай со мной», направленный на социальную реабилитацию и физическую адаптацию детей-инвалидов с ДЦП с помощью адаптивной физкультуры и аэродинамической гимнастики.

Как сообщает ОНФ, особенные дети южноуральской столицы уже успели полетать в аэротрубе и пришли от этого занятия в восторг.

Ребята в возрасте от пяти до 14-ти лет занимаются под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов: тренеров по АФК, реабилитологов, психологов.

Проект «Летай со мной» в Челябинске реализует медицинский центр «Кия». Здесь дети обязательно проходят подготовку перед полетами: занимаются со специалистами, пробуют нагрузки.

Врачи отмечают, что занятия в аэротрубе благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние маленьких пациентов, после них зачастую наблюдается положительная динамика.

Кроме Челябинска, в числе пилотных регионов, где реализуется данный проект, - Москва, Санкт-Петербург и Ульяновск.