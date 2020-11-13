ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Особенные дети Южного Урала начали летать

Фото: 
ОНФ
Общество
Сегодня, 09:24
Размер текста

В Челябинске стартовал проект Общероссийского народного фронта «Летай со мной», направленный на социальную реабилитацию и физическую адаптацию детей-инвалидов с ДЦП с помощью адаптивной физкультуры и аэродинамической гимнастики.

Как сообщает ОНФ, особенные дети южноуральской столицы уже успели полетать в аэротрубе и пришли от этого занятия в восторг.

Ребята в возрасте от пяти до 14-ти лет занимаются под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов: тренеров по АФК, реабилитологов, психологов.

Проект «Летай со мной» в Челябинске реализует медицинский центр «Кия». Здесь дети обязательно проходят подготовку перед полетами: занимаются со специалистами, пробуют нагрузки.

Врачи отмечают, что занятия в аэротрубе благотворно влияют на физическое и эмоциональное состояние маленьких пациентов, после них зачастую наблюдается положительная динамика.

Кроме Челябинска, в числе пилотных регионов, где реализуется данный проект, - Москва, Санкт-Петербург и Ульяновск.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:53
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Вчера, 16:20
Театр оперы и балета готов удивить челябинцев нетипичной для своей сцены оперой
Вчера, 15:47
Группа компаний «Ариант» вручила вкусные подарки медикам Челябинска, находящимся на передовой
Вчера, 15:44
Котова отменила Новый год
Вчера, 15:24
В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница
Вчера, 15:18
Челябинские волонтеры обогрели бездомных
Вчера, 15:13
Владимир Мякуш: Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни были вечными
Вчера, 14:53
В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом
Вчера, 14:46
В первую зеркальную дату ноября в Челябинской области родилось 82 новые семьи
Вчера, 12:03
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Общество
Вчера, 20:12
Текслер: Пока эпидситуация позволяет не принимать дополнительные ограничения, но мы готовы их ввести
Культура
Сегодня, 09:06
Доброе утро, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Новости
Сегодня, 09:16
Экономика
Россельхозбанк дает жителям Челябинской и Курганской областей возможность рефинансировать ипотеку на сельских территориях под 2,7%
Вчера, 18:32
Происшествия
Полицейские из Магнитогорска спасли людей на пожаре
Вчера, 16:53
Общество
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Вчера, 16:45
Есть мнение
Шалва Амонашвили. У порога обновления
Вчера, 16:41
Происшествия
Цыганки из Копейска под видом покупки домашних животных «разводили» людей на деньги
Материалы рубрики
Вчера, 16:53
Общество
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Вчера, 15:24
Общество
В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница
Вчера, 15:18
Общество
Челябинские волонтеры обогрели бездомных
Вчера, 15:13
Общество
Владимир Мякуш: Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни были вечными
Вчера, 14:53
Общество
В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика