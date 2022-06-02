Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

Сегодня, второго июня, на пресс-конференции в «Гранада-пресс» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров объяснил журналистам, с чем связано появление новой трамвайной остановки на пересечении улиц Тимирязева и Цвиллинга. Ее создание вызвало искреннее недоумение у горожан из-за слишком короткой длины перегона: от остановки на площади Революции до новой остановки и ста метров нет. Оказалось, что, по словам чиновника. все сделано для удобства подхода горожан к администрации Челябинска и к ЗАГСу Советского района.

«Дорожный» чиновник отметил, что специалистами была проанализирована доступность всех остановочных пунктов в центре города и было выявлено, что радиус доступности этих остановок для пешеходов не охватывает все важные точки города, в том числе и администрацию города Челябинска.

«Сейчас ближайшая остановка находится либо на площади Революции, либо у парка Пушкина. Оттуда идет большой уклон в горку, людям очень сложно ходить. И я сам сталкивался с неоднократными жалобами, что людям очень сложно подняться до участка на улице Тимирязева, а потом повернуть до администрации Челябинска. Поэтому для повышения транспортной доступности и обеспечения нормативной доступности в центре города было принято такое решение», - сказал Александр Егоров.

Напомним, согласно ГОСТ, расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта общего пользования должно приниматься в пределах населенных пунктов для автобусов, троллейбусов и трамваев 400-600 метров, экспрессных автобусов и скоростных трамваев 800 - 1200 метров. Об этом говорится в «КонсультантПлюс».

Объяснили чиновники и причину того, почему новые посадочные площадки такие длинные.

«Длина определяется нормативом. Это длина подвижного состава плюс пять метров на запас. Длина трамваев у нас сейчас 35-36 метров», - сказал Егоров.

Кроме того, добавил он, такая длина посадочных площадок предусмотрена под будущий метротрам.

Добавим, что на улице Цвиллинга приведут в порядок 12 остановок, завершить работы планируют к 20 июля.

P.S.Казалось бы, дорожный чиновник ответил на все вопросы журналистов, и про «лишнюю» остановку все объяснил, и про длинные посадочные площадки рассказал, но стоит только сесть за руль автомобиля и проехать по Цвиллинга, как нелестные эпитеты сами слетают с языка. Став по сути однополоской, проезжая часть, ужатая с одной стороны длинными «языками» посадочных площадок, а с другой припаркованными на обочине автомобилями, заставляет водителя не ехать прямо, а то и дело вилять в стороны, создавая неудобства для других участников дорожного движения. Но зато при такой безопасности движения челябинцы смогут в ЗАГС на трамвае ездить и мечтать о метротраме.