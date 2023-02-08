Освящены все корпуса аэропорта Челябинска и взлетная полоса

В преддверии 100-летия отечественной гражданской авиации митрополит Челябинский и Миасский Алексий впервые освятил все корпуса международного аэропорта имени Игоря Васильевича Курчатова в Челябинске и взлетную полосу.

«Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил молебен на всякое доброе дело в Международном аэропорту Челябинск имени И.В. Курчатова, - сообщили в Челябинской епархии. - В завершении богослужения священнослужители окропили святой водой все корпуса аэропорта и взлетно-посадочную полосу».

Правящий архиерей поздравил генерального директора Челябинского авиапредприятия Виталия Кашина и всех работников предприятия с наступающим вековым юбилеем отрасли, который будет отмечаться девятого февраля.

«На вас лежит огромная ответственность, зависит жизнь и благополучие людей. Благодарю за важный и нужный труд. От души желаю доброго здоровья и семейного благополучия. Пусть Господь благословит каждого из вас, пусть благодать Святого Духа и Ангел Хранитель всегда присутствуют на этом месте», - пожелал владыка сотрудникам Челябинского авиапредприятия.

Пассажиропоток челябинского аэропорта им. И. В. Курчатова стабильно растет - за прошлый год было обслужено более одного миллиона 922 тысяч пассажиров, что на 5,2% больше, чем в 2021 году, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

В 2022 году полеты выполнялись 17 авиакомпаниями на 38 направлениях, 29 из которых осуществлялись на внутренних воздушных линиях.