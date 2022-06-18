От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

Челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута от областной больницы до санатория «Изумруд»: автобус №38 следует до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобус будет ходить до 31-го августа включительно каждые полчаса (ежедневно).

Первый рейс от областной больницы - в 8:00 (ежедневно). От санатория «Изумруд» - в 8:15 (ежедневно).

Последний рейс от областной больницы - в 20:30 (ежедневно). От санатория «Изумруд» - в 20:45 (ежедневно).

За первую половину июня данным маршрутом воспользовались 487 пассажиров.