Отдыхать стало дороже: популярные курортные направления прибавили в цене

Еще осенью прошлого года в Ассоциации туроператоров России предупреждали, что летний отдых внутри страны в 2023 году подорожает на 5-20%. Прогнозы по большей части оказались верными, хотя некоторые отели в Сочи в этом году подняли цены более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном.

Краснодарский край станет главным внутренним направлением

В летний сезон Краснодарский край планирует принять более девяти миллионов гостей. Для отдыхающих подготовят порядка 560 пляжных территорий на Азово-Черноморском побережье, и еще и 17 пляжей будут ждать отдыхающих в районах степной зоны. На официально открытых пляжах будут работать спасатели и медицинские пункты.

Благодаря развитой туристической инфраструктуре, большому работающему аэропорту и солидному гостиничному фонду основную долю туристов примет Сочи. Спрос на летний Сочи по сравнению с прошлым годом вырос на четверть, а там где спрос высокий всегда растут цены. Например, хороший спрос на отели 4* и 5* привел к росту стоимости размещения почти на 40% в некоторых из них. Впрочем, некоторые туроператоры полагают, что столь резкое повышение цен скажется на бронировании, и уже в средине лета в подорожавших отелях появятся специальные предложения с дисконтом.

В зависимости от выбранного отеля категории 5* тур двоих на 7 ночей в Краснодарском крае по системе «все включено» обойдется в среднем в 160-200 тыс. рублей без учета авиаперелета. К примеру, пятизвездочные отели Челябинска готовы принять гостей за 50 000-100 000 рублей за недельное размещение.

Алтайский край ждет 1,2 млн человек

Этим летом туристический поток в Алтайском крае может достигнуть 1,2 млн человек. Такие прогнозы делают в региональном управлением по развитию туризма и курортной деятельности на основании данных о раннем бронировании и турпотоку за первый квартал. По сравнению с прошлым годом число туристов в летний сезон вырастет, по прогнозам, на 5-7%.

За первый квартал текущего года Алтайский край посетили 157 тысяч человек. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объем платных услуг вырос на 40%: большинство услуг предоставили санаторно-курортные организации. В майские праздники Алтайский край посетило 85 тысяч человек, что на 12% больше, чем годом ранее. На июнь на местных курортах забронировано уже около 56% мест, а на июль – 47%. Среди санаториев СФО в Алтайском крае самые высокие цены на размещение.

В Турции стабилизировались цены

В апреле и на майских праздниках цены на отдых в Турции были высокими, и спрос на это направление со стороны российских туристов оказался заметно ниже ожидаемого. По завершению майских праздников отельеры начали снижать стоимость размещения. После корректировки цен на 15-30% интерес к Турции начал расти. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), глубина бронирования турецких курортов небольшая: основная часть туристов предпочитает бронировать отель перед вылетом. Хотя Турция с большой долей вероятности и останется лидером летних продаж на выездном направлении, ажиотажным спрос на нее, как в 2019 году, не будет.

В санаториях Кавказских Минеральных Вод почти не осталось мест

По сравнению с прошлым годом стоимость размещения (с лечением) в санаториях Кавказских Минеральных Вод выросла на 10-15%, но на спросе это не отразилось. По данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, загрузка санаториев на летний сезон здесь составляет более 90%. Интерес к санаторно-курортному лечению в РСТ связывают с отложенным спросом, возникшим в период пандемии, а также с тем, что алогичные европейские оздоровительные объекты стали менее доступными.

Лицензия туроператора №272586