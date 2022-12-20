Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно

Жители Челябинска интересуются у городских властей, когда же появится современная и безопасная остановка рядом с торговым комплексом «Орбита» на Свердловском тракте.

В настоящее время пассажиры ждут общественный транспорт под открытым небом, рискуя провалиться, вместе с посадочной «платформой» под землю – рядом с покрытой приличным слоем снега скамейкой зияет гигантский провал.

Вопрос о том, когда же будет установлена нормальная остановка на «Орбите», челябинцы адресовали мэру города в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте в понедельник, 19 декабря. Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос на имя временно исполняющей обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Ирины Сергеевой, чтобы узнать, запланировано ли городскими властями обустройство проблемной остановки.