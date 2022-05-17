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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья в рамках профилак
17.05.2022

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.05.2022

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

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В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца
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Фото: Елена Балицкая

«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

«Память жива»: под таким названием в понедельник, 16 мая, в Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли прошел традиционный песенный фестиваль, завершивший праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

К этому событию активно готовились и студенты, и преподаватели: подбирали песни, скачивали минусовки, продумывали сценические образы и, конечно, много репетировали. Заведующей отделением Татьяне Степанченко пришлось немало потрудиться, чтобы праздник прошел без сучка без задоринки.

…Актовый зал филиала красочно оформлен: на стенах выпущенные студентами боевые листки, рисунки с военной тематикой. Все присутствующие - в ожидании праздника. Но вначале подводятся итоги месячника по военно-патриотическому воспитанию. Грамоты победителям в конкурсе сочинений и в конкурсе чтецов, в спортивно-интеллектуальной игре «На Берлин» под бурные аплодисменты вручают студентам руководитель филиала Ирина Ящук и руководитель физвоспитания Ренат Хабиров.

А затем ведущие – студент первого курса Дмитрий Гребенкин и студентка третьего курса Надия Шарафутдинова – под звуки гимна страны открывают песенный фестиваль «Память жива». Он посвящен песням о войне, созданным и в годы военного лихолетья, и в послевоенное время. Песням, в которых живет память о самой страшной, самой кровопролитной войне в истории человечества.

«Песня военных лет… Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых лет войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее окончания. Она делила с воинами и горести потерь, и радости побед, подбадривала бойцов в тяжелую минуту, грустила вместе с ними о родных и любимых, помогала выстоять и победить!» – так Дмитрий Гребенкин говорит о песнях, которые пели во время Великой Отечественной войны.

«Да, песня помогла выстоять и победить коварного врага! Прошли годы. Но память о той страшной войне жива. Наш народ не забыл, какой ценой была завоевана победа. В послевоенное время композиторы и поэты написали новые песни. Но по силе звучания они ничуть не уступают песням войны», - подхватила слова Дмитрия Надия Шарафутдинова.

Итак, песенный фестиваль начался. Перед выступлением группы ведущие представляли песню: рассказывали об истории ее создания, авторах, первых исполнителях…

Студенты очень творчески отнеслись к участию в конкурсе, поэтому жюри было нелегко определить победителя. Да и песни звучали замечательные! «Темная ночь», «Последний бой», «О той весне»… А еще некоторые из них были инсценированы – поэтому в зале не стихали овации. Но все-таки жюри сделало выбор и определило победителей: за песню «Синий платочек» первое место присуждено группе Б-264, второе место за «Песенку фронтового шофера» получила группа ТО-123, на третьем месте оказалась группа ТМ-205 с песней «Смуглянка».

Но на этом фестиваль не закончился: студентов ждал сюрприз. На сцену вышла группа преподавателей. Ведущие представили номер в их исполнении. «Хотят ли русские войны?» - эта песня на стихи Евгения Евтушенко звучит сегодня как никогда актуально. Студенты отреагировали моментально: в поднятых руках загорелись фонарики, и светящаяся «волна» сопровождала песню до самого ее финала. Участие преподавателей в песенном фестивале «Память жива» - это тоже замечательная традиция Коркинского филиала ЧГКИПиТ.

Завершился песенный праздник приглашением на сцену групп-победительниц для исполнения всеми любимой песни Давида Тухманова «День Победы». Ее подхватили и сидящие в зале. На такой высокой ноте закончился фестиваль «Память жива».

Все, что связано с Великой Отечественной войной, свято для нашего народа. В том числе песенное творчество. И как замечательно, что наша молодежь знает песни, опаленные войной, знает их историю, а самое главное – поет их, вкладывая в пение свою душу. А это значит - память жива!

Автор: Тамара Николаева
Великая Отечественная война
День Победы
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15.05.2022 10:46

В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

15.05.2022 10:00

Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

14.05.2022 18:58

Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

14.05.2022 18:56

Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

14.05.2022 18:55

В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

14.05.2022 18:53

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны

14.05.2022 18:19

Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

14.05.2022 18:09

Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

14.05.2022 18:08

Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупает ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

14.05.2022 11:30

За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает

13.05.2022 17:20

Меня использовали, как торпеду: ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за подготовку серии терактов в Москве

13.05.2022 17:08

Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация

13.05.2022 16:58

Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы