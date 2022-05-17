«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

«Память жива»: под таким названием в понедельник, 16 мая, в Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли прошел традиционный песенный фестиваль, завершивший праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

К этому событию активно готовились и студенты, и преподаватели: подбирали песни, скачивали минусовки, продумывали сценические образы и, конечно, много репетировали. Заведующей отделением Татьяне Степанченко пришлось немало потрудиться, чтобы праздник прошел без сучка без задоринки.

…Актовый зал филиала красочно оформлен: на стенах выпущенные студентами боевые листки, рисунки с военной тематикой. Все присутствующие - в ожидании праздника. Но вначале подводятся итоги месячника по военно-патриотическому воспитанию. Грамоты победителям в конкурсе сочинений и в конкурсе чтецов, в спортивно-интеллектуальной игре «На Берлин» под бурные аплодисменты вручают студентам руководитель филиала Ирина Ящук и руководитель физвоспитания Ренат Хабиров.

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А затем ведущие – студент первого курса Дмитрий Гребенкин и студентка третьего курса Надия Шарафутдинова – под звуки гимна страны открывают песенный фестиваль «Память жива». Он посвящен песням о войне, созданным и в годы военного лихолетья, и в послевоенное время. Песням, в которых живет память о самой страшной, самой кровопролитной войне в истории человечества.

«Песня военных лет… Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых лет войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам до победного ее окончания. Она делила с воинами и горести потерь, и радости побед, подбадривала бойцов в тяжелую минуту, грустила вместе с ними о родных и любимых, помогала выстоять и победить!» – так Дмитрий Гребенкин говорит о песнях, которые пели во время Великой Отечественной войны.

«Да, песня помогла выстоять и победить коварного врага! Прошли годы. Но память о той страшной войне жива. Наш народ не забыл, какой ценой была завоевана победа. В послевоенное время композиторы и поэты написали новые песни. Но по силе звучания они ничуть не уступают песням войны», - подхватила слова Дмитрия Надия Шарафутдинова.

Итак, песенный фестиваль начался. Перед выступлением группы ведущие представляли песню: рассказывали об истории ее создания, авторах, первых исполнителях…

Студенты очень творчески отнеслись к участию в конкурсе, поэтому жюри было нелегко определить победителя. Да и песни звучали замечательные! «Темная ночь», «Последний бой», «О той весне»… А еще некоторые из них были инсценированы – поэтому в зале не стихали овации. Но все-таки жюри сделало выбор и определило победителей: за песню «Синий платочек» первое место присуждено группе Б-264, второе место за «Песенку фронтового шофера» получила группа ТО-123, на третьем месте оказалась группа ТМ-205 с песней «Смуглянка».

Но на этом фестиваль не закончился: студентов ждал сюрприз. На сцену вышла группа преподавателей. Ведущие представили номер в их исполнении. «Хотят ли русские войны?» - эта песня на стихи Евгения Евтушенко звучит сегодня как никогда актуально. Студенты отреагировали моментально: в поднятых руках загорелись фонарики, и светящаяся «волна» сопровождала песню до самого ее финала. Участие преподавателей в песенном фестивале «Память жива» - это тоже замечательная традиция Коркинского филиала ЧГКИПиТ.

Завершился песенный праздник приглашением на сцену групп-победительниц для исполнения всеми любимой песни Давида Тухманова «День Победы». Ее подхватили и сидящие в зале. На такой высокой ноте закончился фестиваль «Память жива».

Все, что связано с Великой Отечественной войной, свято для нашего народа. В том числе песенное творчество. И как замечательно, что наша молодежь знает песни, опаленные войной, знает их историю, а самое главное – поет их, вкладывая в пение свою душу. А это значит - память жива!