Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою

В Челябинском юридическом колледже сегодня, 15 ноября, проходит областной чемпионат по рукопашному бою, посвященный памяти бойцов отряда специального назначения Уральского региона, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Спецназовцы начали сражаться на передовой специальной военной операции раньше многих, 13 из них погибли. В память о них руководитель военно-патриотического клуба «Высота», участник боевых действий на Донбассе, член регионального совета ветеранов СРЗП Филипп Венедиктов организовал соревнования по рукопашному бою.

В турнире приняли участие более ста спортсменов Челябинской области. Победители примут участие в подобном первенстве на уровне УрФО. Для молодых спортсменов судьбы погибших в СВО спецназовцев - пример мужества и героизма. Тем более, что на турнир были приглашены вдовы павших на полях сражений бойцов Анастасия Кильмухаметова и Анастасия Тропец. Открывая турнир, руководители отряда спецназа говорили о важности сохранения памяти своих товарищей и о том, что всегда будут оказывать помощь их семьям.

Поддержал мероприятие и руководитель фракции партии «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов.

«Как было бы хорошо, если бы сражения происходили только на борцовском ковре. Но, к сожалению, сегодня это не так, - сказал Василий Георгиевич. - Сегодня воюют и, к сожалению, гибнут наши ребята, отстаивая право каждого из нас на чтимые нами ценности, нашу культуру, наши традиции, на самостоятельность и независимость нашей Родины. Я и мои коллеги-депутаты всегда готовы помочь этим семьям».

Василий Швецов вручил женщинам сертификаты на покупку необходимых их семьям товаров.