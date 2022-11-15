15.11.2022
Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области
15.11.2022
Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
15.11.2022
Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела
15.11.2022
Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою
15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою
Соревнования проходят в стенах Челябинского юридического колледжа
09.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
31.10.2022
Депутаты Заксобрания Челябинской области побывали на ЧКПЗ
25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022