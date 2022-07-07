Памятник дважды Герою Советского Союза в Копейске защитили от возможных «вторжений»

В Копейске (Челябинская область) утвердили границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Дважды Герою Советского Союза С.В. Хохрякову».

Монумент герою Великой Отечественной войны находится по адресу: улица Борьбы, 6 – напротив бывшего профессионального училища №34, в котором Семен Васильевич обучался с 1932-го года и который в настоящее время снесен.

Как отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, памятник Семену Хохрякову был установлен к 30-летию Великой Победы и торжественно открыт восьмого мая 1975-го года. Памятник танкисту было решено воздвигнуть за проявленный им героизм, мужество, отвагу и умелое руководство боевыми действиями своего батальона в борьбе с немецкими захватчиками в Великую Отечественную войну. Архитектор - Михаил Семенов, скульптор Александр Гилев.

«В настоящее время архитектурный облик территории вокруг памятника находится в стадии нового становления: значительную часть квартала занимает огороженный пустырь, отведенный под строительную площадку. Условия восприятия монумента изменились после сноса корпуса профтехучилища», - отмечают в госкомитете.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительном и ландшафтном окружении определяются границы зон охраны; требования к режимам использования земель и к градостроительным регламентам в границах зон охраны.

Охранная зона для памятника дважды Герою Советского Союза Семену Хохрякову состоит из единого участка, расположенного вокруг территории объекта культурного наследия. В данной зоне накладываются ограничения на ведение хозяйственной деятельности

Основная задача зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - обеспечение благоприятных условий восприятия монумента, в связи с чем в этой зоне разрешено возведение объектов капитального строительства высотой не более 12 метров.

Установленные зоны охраны позволяют обеспечить охрану, эффективное использование ОКН и территорий вокруг него, позволяя активно включать объект культурного наследия в современную жизнь города, подчеркивают в госкомитете.

СПРАВКА

Семен Васильевич Хохряков (31 декабря 1915 - 17 апреля 1945) - дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), гвардии майор (1942). Один из самых результативных танкистов Великой Отечественной войны.