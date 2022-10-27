27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
27.10.2022
В Челябинске на муниципальном маршруте выявили нелегальных перевозчиков
27.10.2022
Памятник участникам СВО будет установлен в Челябинске, а не в Чебаркуле
26.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 октября (18+)
26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
Памятник участникам СВО будет установлен в Челябинске, а не в Чебаркуле
26.10.2022
Украина создала муляж ракеты «Искандер» - провокация с «грязной бомбой» готова
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022