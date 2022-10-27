Памятник участникам СВО будет установлен в Челябинске, а не в Чебаркуле

Памятник погибшим в специальной военной операции российским бойцам будет установлен в Челябинске, а не в Чебаркуле, как планировалось изначально.

Об этом на своей странице в ВКонтакте в среду, 26 октября, рассказал инициатор увековечивания памяти участников СВО депутат челябинской городской думы Владимир Корнев, озвучивший данную тему на последнем думском заседании.

«Принято окончательное решение насчет строительства памятника воинам-освободителям Новороссии. Памятник будет стоять в Челябинске. Решено увековечить память ВСЕХ южноуральцев, погибших за Русское Дело на Украине. К процессу подключились люди по всей области. В том числе и меценаты», - сообщил Владимир Корнев, отметив, что родственники и друзья погибших в спецоперации чебаркульцев, выступавшие вместе с ним за установку памятника в Чебаркуле, согласились с переносом проекта в Челябинск.

В самом Чебаркуле установят памятную доску на территории школы №4 в ДОСе (городке Домов офицерского состава), где учились – вместе с Владимиром Корневым – погибшие в СВО летчик Ростислав Еременко, танкисты Константин Глушков и Виталий Цикул.

Как рассказал Владимир Корнев агентству «Урал-пресс-информ», глава Челябинска Наталья Котова уже поставила архитекторам задачу выбрать наиболее подходящее место для возведения мемориала, который, по словам депутата, будет по-настоящему монументальным: его возведут в память обо всех погибших в СВО российских воинах.

Идею установки памятника в Челябинске уже одобрили и на уровне регионального правительства, отметил Владимир Корнев.

Все желающие внести свой вклад в установку монумента в южноуральской столице и памятной доски в Чебаркуле могут перевести посильную сумму на счет мамы погибшего в СВО Константина Глушкова Любови Глушковой, опубликованный на странице Владимира Корнева в ВКонтакте.