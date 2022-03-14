Патриотическая акция «Своих не бросаем» прошла в Челябинской области на ура – участие в ней приняли несколько сотен человек.

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Автопробег в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса состоялся в минувшую субботу, 12-го марта.

Стартовали его участники в десять часов утра в Челябинске, у памятника доблестным сынам Отечества на аллее Славы. Затем колонна автомобилей, украшенных флагами, прибыла в Еманжелинск, оттуда - в Южноуральск и финишировала в Троицке.

«Поддержим наших в Украине!» - призывали организаторы патриотической акции, в числе которых - «Боевое братство», военно-исторический клуб «Дивизион», Российский Союз ветеранов Афганистана, Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа», общественный фонд инвалидов войны в Афганистане «Булат».

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» представитель челябинского «Боевого братства», ветеран пограничных войск Андрей Нестеров, в поддержку населения Донбасса и президента РФ Владимира Путина по городам Южного Урала проехали 145 автомобилей (около двухсот человек).

«В каждом муниципалитете нас приветствовали местные жители. Выходили с флагами, плакатами с патриотическими лозунгами, словами поддержки, хлебом-солью. Угощали нас, участников автопробега, поили чаем, пели, играли на музыкальных инструментах. На трассе многие встречные машины сигналили нам в знак приветствия и поддержки», - рассказал Андрей Нестеров.