Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области

В городах Челябинской области прошли торжественные вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Украины. События приурочили ко Дню народного единства. В Челябинске церемония состоялась в управлении по вопросам миграции полицейского главка.

Поздравляла новых соотечественников заместитель начальника Управления полковник полиции Ирина Амелина. Поспорта получили несколько человек из Харькова.

В Еманжелинске Присягу приняла семья украинских беженцев.

«Трудно начинать строить жизнь заново, было тяжело оставить дом, который строили девять лет», – рассказали супруги Оксана и Сергей. – «Но мы уже нашли работу, а ребенок устроен в детский сад».

С получением российского гражданства их поздравил заместитель начальника ОМВД – начальник полиции подполковник полиции Олег Долбня.

Еще одна церемония состоялась в Верхнем Уфалее. Сотрудники миграционного подразделения вручили паспорта троим бывшим жителям Украины.