Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона

Сбер расширил возможности переводов с бизнес-карт, сделав эту опцию ещё удобнее и проще. Стали доступны переводы на карты других банков по номеру карты. Кроме того, переводы внутри Сбера стали возможны в мобильном приложении СберБизнес по номеру телефона. Ещё одно важное нововведение — запуск ERP-переводов, которые можно осуществлять внутри учётных систем клиентов, например «1C». При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту сейчас так же прост, как и на карту физлица. Не нужно запрашивать номер карты контрагента — достаточно знать мобильный держателя, и уже через несколько кликов в приложении СберБизнес он получит деньги. Чтобы перевести деньги, больше не требуется выходить из привычной рабочей программы и заходить в интернет-банк: всё происходит внутри знакомой учётной системы

«СберБанк предоставляет максимум возможностей для своих клиентов и постоянно расширяет свободу выбора, предлагая различные инструменты и сервисы. Благодаря запуску такой опции, как перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту, наши клиенты получают ещё один простой и быстрый способ проведения оплат. Стоит отметить, что с дебетовых бизнес-карт Сбербанка доступен перевод денежных средства на карту любого банка. Лимиты на переводы определяются бизнес-картой, с которой совершается перевод. Также в рамках пользования сервисом есть возможность установки индивидуальных лимитов отдельно для каждого подразделения, которое совершает переводы» , - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Для подключения сервиса необходимо оставить заявку на на сайте банка.