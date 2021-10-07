07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
07.10.2021
В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ковиду
07.10.2021
В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан
07.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч
07.10.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
07.10.2021
РМК запустила новый детский спортивный проект
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
13.09.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как уберечь свои средства от влияния новых волн коронавируса
10.09.2021
Челябинцы получат подарки от Сбера ко Дню города
10.09.2021
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Челябинской области
09.09.2021
Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021