Первая тройня 2022-го: жительница Челябинской области родила троих сыновей

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области сообщил о появлении на свет первой тройни 2022-го года: в январе жительница региона родила троих сыновей. В каком населенном пункте случилось тройное счастье, в госкомитете не уточнили.

Интересно, что в июле 2021-го года другая жительница Южного Урала также родила сразу трех детей – только тогда все новорожденные оказались девочками. Счастливые родители из Локомотивного городского округа назвали всех дочек на одну букву: сестренки получили имена Алиса, Анастасия и Александра.

Что касается двойной радости мам и пап: в январе текущего года в двойни родились в 42-х семьях Челябинской области.

По данным госкомитета по делам ЗАГС региона, в общей сложности в первый месяц нового года на Южном Урале на свет появились более трех тысяч ста малышей. Самыми плодовитыми оказались мамы, живущие в Тракторозаводском районе Челябинска, в ЗАГСе которого зарегистрировано 272 новых жителя.