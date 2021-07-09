Жительница Локомотивного городского округа родила тройню

Жительница Локомотивного городского округа (Челябинская область) родила тройню. Трех сестренок назвали Алиса, Анастасия и Александра.

Счастливых родителей, Ольгу и Антона Фатьяновых, с этим замечательным событием поздравил глава Локомотивного Александр Мордвинов.

«Рождение ребенка всегда счастье. В вашем случае – счастье, помноженное на три. Молодцы! Дочки-красавицы, будущие мамины помощницы. Я искренне желаю вам сил, чтобы вы смогли достойно воспитать ваших малышек. От лица всех жителей Локомотивного городского округа заверяю, что мы всегда готовым помогать вам в решении по воспитанию малышей. Счастья и здоровья Вашей семье! Пусть старшие сыновья будут Вам надежной опорой и помощью!» - пожелал Александр Мордвинов.