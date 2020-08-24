Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК

Благотворительный фонд РМК подарил уральским первоклассникам ранцы и канцелярию. Помощь к новому учебному году получили 600 детей из Челябинской и Свердловской областей - юные жители Кыштыма, Карабаша, Варны, посплка Томинского и Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Русской медной компании, ранцы сшиты специально по заказу фонда с соблюдением всех норм и рекомендаций. Изделия имеют жесткую ортопедическую спинку, эргономичные лямки для правильного распределения нагрузки и корпус, "украшенный" светоотражающими элементами.

Также первоклассники получили по комплекту канцелярских принадлежностей: пеналы, тетради, дневники, ручки, карандаши и наборы для творчества.

Кроме того, первоклассникам Кыштыма в качестве дополнительных подарков вручат 125 детских энциклопедий.

Собирать малышей в школу благотворительный фонд РМК помогает многодетным и малообеспеченным семьям более десятилетия. В текущем году на эти цели выделено свыше 1,6 миллиона рублей.

СПРАВКА

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной.

За годы работы фонда поддержку получили более 267 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов достигло почти двух миллиардов рублей.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха.

Организация на постоянной основе сотрудничает с онкоцентрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов.

Фонд уже помог трем тысячам детей с онкологией и тысяче детей с нарушением слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.