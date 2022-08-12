Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия

Одаренные школьники из четырех муниципалитетов Челябинской области - Верхнего Уфалея, Пласта, Южноуральска и Увельского района – побывали в бесплатной культурно-познавательной поездке в Челябинске по сертификатам.

Об этом сообщает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Туроператоры подготовили для них два интересных путешествия: «Челябинск – город профессий» и «Тихо! Идет съемка!». Ребята смогли побывать в телерадиоцентре, студии мультипликации, информационном центре атомной отрасли, прогулялись по набережной реки Миасс и пешеходной улице Кировке.

Всего туроператоры составили 13 туров (семь из них по Челябинску) с трансфером на автобусах и пригородных электропоездах. Маршруты специально подготовлены и адаптированы под учащихся 5-9 классов, чтобы путешествие по родному краю было не только интересным и увлекательным, но и полезным.

«Ребята из Челябинска отправятся в Златоуст, Троицк и Кыштым. Там их ждут знакомство с оружейным искусством и купеческими особняками, прогулка по национальному парку “Таганай”», - отметила Зарина Догузова.

Напомним, в этом году Ростуризм совместно с Минфином России реализует пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников. Челябинская область вошла в этот пилотный проект. Социальные сертификаты смогут получить восемь тысяч 879 школьников региона, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Программа реализуется благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для получения сертификата на бесплатное путешествие нужно связаться органом региональной власти в сфере туризма. Контакты ответственных лиц по регионам.

В Челябинской области можно обращаться в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». Телефон: 8-351-772-85-84.