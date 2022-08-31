Пешеходная зона на Свободы в Челябинске проходит процесс приемки

Пешеходная зона на улице Свободы в Советском районе Челябинска в настоящее время проходит процесс приемки. Подрядчик устраняет выявленные замечания.

Напомним, в 2022-м году благоустройство велось на участке между улицами Тимирязева и Плеханова – по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» (работы стартовали весной). Это второй этап преображения пешеходной части Свободы - работы на первом участке, от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, велись в прошлом году по программе «Инициативное бюджетирование».

Поделиться

Как сообщает сегодня, 31-го августа, администрация Советского района Челябинска, при благоустройстве второго участка улицы Свободы большое внимание было уделено вопросу приведения в надлежащий вид входных групп на первых этажах зданий, где размещаются коммерческие организации.

В райадминистрации подчеркнули, что проблем здесь оказалось немало – далеко не все собственники желали оперативно откликаться на многочисленные обращения властей. При этом большинство представителей бизнеса все же прислушалось к аргументам ответственных за благоустройство пешеходной зоны и отремонтировало-таки свои входные группы, долгое время находившиеся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, после обращений администрации управляющие компании и товарищества собственников жилья закрасили надписи на стенах домов и в арках - по обеим сторонам улицы Свободы (на участке, где в этом году велось благоустройство).

Районные власти заявили, что работа по зачистке объявлений, постеров и афиш с объектов, расположенных на Свободы, ведется на постоянной основе.

Отметим, благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы продолжится и в 2023-м году (в сторону вокзала) – так решили сами челябинцы, принявшие участие в интернет-голосовании.