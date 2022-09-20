Письма солдатам от школьников и гуманитарный груз доставил в Ясиноватую депутат Заксобрания

В прифронтовую Ясиноватую сегодня, 19 сентября, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области Владимир Бекишев доставил письма для солдат от учеников Долгодеревенской школы и гуманитарный груз.

Гуманитарную помощь помогли собрать неравнодушные жители Челябинской области. Она состоит из продуктов питания, медикаментов, средств личной гигиены, одежды и других необходимых вещей, которые доставят на передовую нашим военнослужащим и нуждающимся гражданам Ясиноватой.

Письма от учеников раздадут солдатам в самое ближайшее время.

«Наши военнослужащие говорят, что письма с добрыми словами от ребят очень важны для них. Они кладут их себе за пазуху или в грудной карман и перечитывают. Вместе с иереем Димитрием мы завтра поедем общаться с бойцами. Это большая ответственность», – рассказал Владимир Бекишев.