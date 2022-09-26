Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью, работы по высадке которой на данном общественном пространстве Центрального района выполнены на сто процентов.

В настоящее время здесь продолжается высадка деревьев, после чего выигравший контракт на дополнительное озеленение подрядчик приступит к посеву газона. Об этом сегодня, 26-го сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, в рамках контракта на дополнительное озеленение сквера по улице Академика Королева завершается высадка живой изгороди (работы выполнены на 90 процентов), ведется обустройство посевного газона (70-процентная готовность), осуществляется посадка деревьев.

Как рассказал Виктор Ереклинцев, деревья высаживают и в инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда и Володарского, где в настоящее время также устанавливают поребрик (под будущее покрытие тротуара) – бортовой камень выставлен уже на 90 процентов.

«Параллельно ведется работа по покрытиям. На нескольких площадках уже уложено травмобезопасное покрытие. Закладные под освещение и все подземные коммуникации проведены на сто процентов», - отметил Виктор Ереклинцев.

Кроме того, на территории будущего инклюзивного сквера ведется планировка участков под газоны.